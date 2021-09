Orientering: NM-gull til Heimdal

Audun Heimdal (NTNUI) vant NM-gull på mellomdistanse i orientering lørdag.

– Det var utrolig deilig å få til løpet i dag. Det går utrolig bra teknisk hele veien. Jeg prøvde å løpe offensivt og stødig, også har jeg mye å løpe med på slutten også, sier Heimdal til NRK etter løpet.

Han vant 2.06 foran Jon Aukrust Osmoen (Nydalens SK) og 2.44 foran Eirik Langedal Breivik (NTNUI) på tredjeplass.

– Det hadde jeg absolutt ikke trodd tidligere i dag (å vinne med over to minutter). Jeg har vært litt ustødig det siste året, egentlig. Jeg er veldig positivt overrasket av at det går så bra i dag, samtidig som jeg vet at jeg kan. Så man venter jo litt på et omtrent perfekt løp, som det var i dag, sier han.

Det må sies å være en aldri så liten skrell. Før løpet ble det snakket mest om duellen mellom Kasper Fosser og Olav Lundanes.

Fosser hoppet over en post og ble diskvalifisert, mens Lundanes havnet helt nede på en skuffende 16.-plass.

– Det var en post like ved. Det er litt sånn jeg orienterer, at jeg ser langt. Er det en post i nærheten så er det ofte at jeg bare løper dit og stempler. Men jeg burde hatt litt bedre kontroll på hvilken postdetalj jeg skulle til, sier Fosser selv.