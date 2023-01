Haaland målløs i toppkampen – bommet på gigantsjanse

De lyseblå fra Manchester spilte en svak første omgang i storkampen mot Chelsea, hvor de slet med å skape noe som helst.

– Det virker ikke så bra. Pep (Guardiola) er jo en innovatør og har utviklet fotball steg for steg, men noen ganger gjør han ting som ikke virker så bra, og dette har ikke virket så bra, sa tidligere landslagskaptein Brede Hangeland i Viaplay studio.

– Det har vært en særdeles svak innsats fra Manchester City, sa BBCs Chris Sutton.

Men Pep Guardiola gjorde grep i pausen og fikk betalt da Riyad Mahrez ble matchvinner i andre omgang.

Stor Haaland-mulighet

Chelsea fikk seg en tidlig kalddusj i kampen, da Raheem Sterling måtte gå av banen allerede etter fire minutter spilt. Den engelske landslagsspilleren satt seg tidlig ned på gresset, og ble erstattet av Pierre Emerick Aubameyang.

Og det ble verre for London-klubben. Drøye ti minutter senere var Christian Pulisic nærmest på gråten da han også satt seg ned og måtte bytte ut med skade.

MANNEFALL: Skadelisten bare øker for Chelsea. Både Christian Pulisic og Raheem Sterling måtte bytte ut tidlig mot Manchester City. Foto: TONY OBRIEN / Reuters

Manchester City tok et tidlig grep om banespillet, men det var Chelsea som var farligst innledningsvis. Kai Havertz prøvde lykken fra sin høyreside etter 24 minutter spilt, men Ederson vartet opp med en lynrask reaksjonsredning.

De lyseblå fra Manchester slet med å involvere Erling Braut Haaland. Jærbuen var ikke borti ballen en eneste gang de første 20 minuttene.

Men etter 36 minutter spilt fikk Haaland en stor mulighet.

Ilkay Gündogan løftet blikket og spilte gjennom en nordmann i fullt firsprang. Haaland var lynrask og forbi Chelsea-forsvaret, men avslutningen med utsiden av venstrefoten gikk over mål.

Foto: TONY OBRIEN / Reuters

Bommet på gigantsjanse

For Chelsea var Carney Chukwuemeka et lyspunkt i første omgang. Pulisic-erstatteren var sentral i flere Chelsea-angrep, og 19-åringen fikk selv muligheten da han smalt ballen i stolpen like før pause.

Pep Guardiola var åpenbart ikke fornøyd etter første omgang, og byttet ut João Cancelo og Kyle Walker med Rico Lewis og Manuel Akanji. Det så ut til å ha effekt, for Manchester City kom ut med voldsomt press.

Haaland prøvde seg med en ny avslutning i det 49. minutt, men igjen gikk ballen over mål. Kort tid stanget Nathan Aké ballen i stolpen på et hjørnespark.

Chelsea svarte tilbake med en enorm sjanse for Thiago Silva som banket til fra seks meter. Ballen gikk like utenfor Edersons høyre stolpe.

FEIRET MÅL: Erling Braut Haaland og Manchester City-lagkameratene. Foto: TONY OBRIEN / Reuters

Plutselig hadde begge lag våknet. Sjansene som uteble i første omgang ble produsert på løpende bånd i omgang nummer to. Et mål var i emning og kort tid etterpå kom det da Manchester Citys innbyttere var sentrale.

De Bruyne fant Jack Grealish som med venstrefoten leverte et utsøkt innlegg til Riyad Mahrez, som enkelt kunne sette 1-0.

Manchester City fortsatte og De Bruyne leverte en markkryper av et innlegg mot Haaland. Jærbuen kastet seg etter ballen og traff den, men ballen skled bort fra foten foran det åpne Chelsea-målet.

Dermed ble det bare ett mål på Stamford Bridge.

– Kan score 800 mål

Haaland har hatt en eventyrlig sesong i Manchester City med sine 21 scoringer. Det antallet hadde vært nok til å bli toppscorer i Premier League i 1998, 1999, 2007, 2009 og 2011.

– Han kommer til å slå alle rekorder i Premier League og overalt, sa lagkamerat Rodri før kampen mot Chelsea i et intervju vist på Viaplay.

– Han kan score 800 mål hvis han holder seg i form, sa Kevin De Bruyne.

Men i forrige kamp mot Everton gikk ikke alt på skinner for jærbuen: