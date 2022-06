– Det smakte veldig godt. Vi var gode i lange perioder, og så måtte vi blokkere noen skudd og forsvare oss i perioder, men det visste vi, sier landslagssjef Ståle Solbakken til NRK.

Solbakken var særlig imponert over stopperspillet til Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård.

Duoen sørget blant annet for at giftige Aleksandar Mitrovic stort sett ble holdt i sjakk.

– Han (Leo) og Stefan var veldig gode. En som har spilt jevnlig, og en som ikke har spilt, sier Solbakken og smiler.

BAUTA: Stefan Strandberg. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Strandberg hadde kun 28 minutter med landslagsfotball i beltet denne våren før torsdagens kamp.

Det så imidlertid ikke sånn ut.

– Det er et veldig vanskelig sted å komme til. Et ekstremt bra fotballag. Man blir nesten litt skremt når man analyserer dem på forhånd. Det er voksent av oss å komme her og ta tre poeng, sier Strandberg til NRK.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp trekker frem mentaliteten og råskapen fra seieren. Han mener Norge ville tapt denne kampen for ett år siden.

Strandberg oppsummerer det slik:

– Det er en milepæl å slå et så bra lag borte.

Martin Ødegaard støtter lagkameraten.

– Jeg føler dette er et resultat vi ikke hadde gjort for noen år tilbake. Jeg føler dette beviser at vi har tatt steg. Vi evner å vinne kamper på en litt stygg og kynisk måte ved å forsvare oss godt, og det viser at vi har tatt steg. Så har vi fortsatt litt å gå på med å ta vare på ballen og være enda smartere i noen faser, sier landslagskapteinen.

– Blir ikke så mye bedre

Ørjan Håskjold Nyland skal også ha sin del av æren for resultatet. Reading-keeperen vartet nemlig opp med et par feberredninger da Norge trengte det som mest.

Der gjestene hadde god kontroll gjennom 1.-omgang, var det et helt annet Serbia som tok opp jakten i den andre. Nærmest kom Luka Jovic etter 56 minutter, men Nylands tigersprang sørget for at avslutningen gikk rett på sisteskansen.

SOLID KAMP: Fredrik Aursnes og Leo Skiri Østigård (bak) gjorde det meste riktig i møtet med Serbia og Dusan Tadic. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

– Rett og slett fantastisk keeperspill, kommenterte NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Hjemmelaget fortsatte å legge press på Norge, men det gikk stadig lenger tid mellom de store sjansene.

Drøyt ti minutter før slutt ropte Serbia på straffespark for andre gang i kampen, men dommer Pawel Raczkowski konkluderte med Leo Skiri Østigård hadde armen i en naturlig posisjon – og dermed ikke en straffbar hands.

De siste fem overtidsminuttene handlet bare om å holde unna for Norge – og det klarte de.

Praktangrep

Kampens desidert største høydepunkt kom etter 26 minutters spill.

Martin Ødegaard slapp en perfekt stikker til Marcus Holmgren Pedersen, som fosset inn i 16-meteren. Haaland brukte én bevegelse på å sende stopperen feil vei før han skrudde på turboen og skaffet seg rom i femmeteren.

Der var det ingen tvil for superspissen, som brant en kjempesjanse knappe ti minutter tidligere.

– Det er så rått. Det er så rått! Det går så fort. Haaland ligger langt bak, flere serbere ligger langt foran han, men han setter på turboen. Innlegget var perfekt, Haaland kunne bare løpe inn ballen. Det er lekkert norsk angrepsspill, kommenterte NRK-ekspert Torp.

Haaland sørger for Norge-ledelse Du trenger javascript for å se video.

Dette var Haalands 16. mål på 18 landskamper. NRKs fotballskribent Thore Haugstad mener målet var tilnærmet tatt ut av Solbakkens drømmebok.

– Alle Norges beste kvaliteter i ett mål: Ødegaard stikker, rask back på løp, Haaland i boks, påpekte Haugstad på Twitter.

VAR-rommet brukte nesten tre minutter på å sjekke en mulig offside på Pedersen, men backen var de nødvendige centimeterne på riktig side.

Viktig for EM-sjansene

Nasjonsligaen er som kjent første steg på veien mot et mulig EM-sluttspill i 2024.

Vinner Norge gruppa i nasjonsligaen, er Ståle Solbakkens menn sikret en ekstrasjanse i playoff på våren 2024 hvis den ordinære EM-kvaliken i 2023 ender med norsk skuffelse.

Norges neste kamp spilles altså mot Sverige borte førstkommende søndag kveld klokken 20.45. Så venter to hjemmekamper mot Slovenia 9. juni og Sverige igjen 12. juni.

Nasjonsliga-gruppespillet avsluttes så med to kamper i september mot Slovenia (borte) og Serbia (hjemme).