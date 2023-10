Haaland latterliggjøres: – Det har bare med én ting å gjøre

– Det kommer til å være sånn for ham de neste 10-12 årene. Hvis det går tre-fire kamper uten at han scorer, vil det jo være et fokus på det. Men jeg er ikke bekymret, sier landslagssjef Ståle Solbakken til NRK.

Selv om Haaland er toppscorer i Premier League, har han de siste tre kampene spilt 90 minutter og gått målløs av banen mot både Wolverhampton og Arsenal (Premier League) og RB Leipzig (Mesterligaen).

På sosiale medier flommer det over av hets og latterliggjøring av nordmannen.

Et kjapt søk viser at det ikke mangler på folk som viser sin skadefryd.

– Det har bare med én ting å gjøre, og det er at han har lagt lista på Sotomayor-høyden, og da vil du jo av og til rive i og med at du bare konkurrerer med deg selv. Hvis du tar Kylian Mbappé i Paris tror jeg han har gått 3-4 kamper uten mål. Da blir det det samme der, sier Solbakken til NRK.

«Mistet litt aura»

Landslagssjefen har helt rett. PSG-stjernen har spilt tre 90-minuttere på rad uten scoring, i tillegg til en halvtime som innbytter uten nettkjenning.

LITEN MÅLTØRKE: Å gå tre kamper på rad uten scoring er ikke hverdagskost for Haaland. Foto: IAN KINGTON / AFP

At man blir kritisert må man kanskje regne med når man er en av verdens mest kjente fotballspillere, men også i etablerte medier får Haaland gjennomgå.

«Han virker å ha mistet litt aura», skriver lokalavisa Manchester Evening News på børsen etter Arsenal-kampen, men gir Haaland likevel karakteren 6 av 10.

«En ny skikkelig dårlig forestilling» skriver Goal.com. På BBCs børs fikk Haaland karakteren 3.56 av 10, kun «slått» av lagkamerat Mateo Kovacic (3.41).

– Kan ikke lastes

ESPN-ekspert og tidligere Premier League-spiller Shaka Hislop er blant dem som tar Haaland i forsvar.

– Jeg synes ikke han kan lastes i det hele tatt, for å være ærlig, sier Hislop til kanalen.

Den gamle storkeeperen mener det er City som ikke får nok ut av nordmannen, som bare følger ordre fra sjefen sjøl Pep Guardiola.

– Det var perioder forrige sesong hvor han ikke fikk ballen så mye. Da måtte han senke seg langt ned i banen for å få den, og da gikk Guardiola ut og sa at han heller ville at Haaland skulle plassere seg oppe ved motstanderens forsvarslinje. Hvis han gjør det, men likevel ikke får ballen, kan man ikke bruke det mot ham, argumenterer Hislop.

Tidligere United-spiller og nåværende TV-profil Gary Neville mener Haaland er offer for å spille med medspillere som ikke helt kler ham.

– Phil Foden er ikke en innleggsspiller, Julian Alvarez er ikke en innleggsspiller og Jéremy Doku er ikke en innleggsspiller. De opptrer på en annen måte, sier Neville i en Sky Sports-podkast.

– Haaland sulter

Nevilles poeng er at Haaland hadde kommet mer til sin rett hvis spillertyper som Kevin De Bruyne (skadet), Jack Grealish (på vei tilbake fra skade) og Riyad Mahrez (solgt) hadde vært på banen i de tre siste kampene.

– Når Grealish og De Bruyne ikke er der, betyr det at Haaland sulter, mener Neville.

FORSVARER HAALAND: Gary Neville mener nordmannen hemmes av spillertypene han har rundt seg akkurat nå. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Én ting er mangelen på mål i det siste, en annen ting er at Haaland de siste kampene har slitt med å komme til store sjanser.

Mot Arsenal hadde han 0 i XG, mot Wolverhampton hadde han 0,04. Det er ifølge Sky Sports to av Haalands laveste XG-registreringer for City siden overgangen fra Dortmund.

– Null XG handler jo ofte om at innlegget eller den avgjørende pasningen ikke var der. Ute på banen var han veldig ballsikker og tok til seg mange av ballene, det er også en viktig del av spillet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

PÅ KYPROS: Erling Braut Haaland og de andre norske spillerne trives i varmen på ferieøya. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Uten følelser

Tidligere Premier League-manager Alan Pardew, nå ekspert for Talksport, mener det var ironisk at Haaland ble involvert i en opphetet situasjonen etter kampslutt.

– Men på banen virker han å være uten følelser, det var som om han ikke var en del av kampen, sier Pardew om storkampen mot Arsenal, som City tapte 0-1.

Den tidligere manageren mener at det er lett å kjenne seg igjen i det som nå skjer rundt Haaland.

– Jeg har hatt mange spisser opp gjennom årene som har kommet til meg og sagt: «Det føltes ikke som om jeg var med i kampen, jeg fikk ikke ballen». Da blir man litt følelsesmessig avkoblet, og jeg tror det er der han er med City for øyeblikket.

IKKE MØTT PRESSEN: Erling Braut Haaland har ikke stilt til intervju verken på Kypros eller forrige landslagssamling. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi har aldri hatt De Bruyne

Ståle Solbakken synes imidlertid Haaland kom godt fra storkampen mot Arsenal sist, og trekker særlig frem førsteomgangen der lysluggen gjorde en solid jobb som oppspillspunkt og med ryggen mot mål.

At Haaland virker å forsvinne litt fra storkampene i det siste, det avfeier han glatt.

– Det kan jeg ikke kjenne meg igjen i. Han ble kjøpt av City fordi de skulle vinne de store kampene, og da han kom dit vant de alle. Det synes jeg taler for seg selv, sier Solbakken til NRK.

Konfrontert med antydningene om at Kevin De Bruyne er en viktig suksessfaktor for Haaland, rister Solbakken på hodet.

– Vi har aldri hatt De Bruyne på laget, men han har likevel scoret mange mål for meg. Jeg tror han har over ett mål i snitt i landskampene under meg, sier Solbakken.

Fasit er at Haaland har scoret 19 mål på 19 kamper under den nåværende landslagssjefen.

– Bryr han seg noe om at det kommer kritikk etter kun tre kamper uten mål?

– Jeg opplever ham som rolig, men jeg har ikke snakket med ham om det. Han er i hvert fall i veldig godt humør og virker å ha overskudd. I samtalene jeg hadde med ham diskuterte vi overhodet ikke det, det var en rent taktisk diskusjon, sier Solbakken.

Erling Braut Haaland har foreløpig ikke vært tilgjengelig for norsk presse på denne samlingen og har således ikke fått kommentere saken. NRK har bedt om et intervju med spissen.