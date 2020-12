Tysk avis: PSG-manageren er sparket

Ifølge den tyske avisen Bild har Paris Saint-Germain-manager Thomas Tuchel fått sparken. Dermed kan det se ut til at det blir en mindre hyggelig start på julehøytiden for tyskeren. PSG ligger for øyeblikket på tredjeplass i den franske ligaen.



Tuchel har vunnet ligaen i begge de to fulle sesongene han har trente laget, den franske cupen i 2019/20-sesongen og tok laget til mesterligafinale i august, der det ble 0-1-tap for Bayern München.