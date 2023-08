Haaland kåret til årets spiller på PFA-gallaen

VM-evaluering utsettes for andre gang

Etter to uker med evaluering av Norges VM-innsats tidligere år, har Norges Fotballforbund for andre gang utsatt pressetreffet hvor evalueringen skal presenteres. Pressetreffet er foreløpig utsatt på ubestemt tid.



– Bakgrunnen for utsettelsen er behovet for noe mer tid på VM-evalueringen, samt flytting av møte om VAR med Norsk Toppfotball, skriver fotballforbundet i en pressemelding.



Norge røk ut i åttedelsfinalen etter et mesterskap hvor det norske laget tidvis slet og flere medier skrev om misnøye internt i troppen.



– Det virker som det er en evaluering man trenger mer tid på. Jeg tolker det som om tilbakemeldingene har vært hardere og ærligere enn det man kanskje forventet, sier NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp.



– Det må jo ha skjedd noe. Det er ganske pussig å annonsere det her og så trekke det tilbake. Etter det VMet fører dette til spekulasjoner, mener Aleksander Schau.