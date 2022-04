Haaland-kamp kuttet av russisk TV – her er bildene de ikke ville vise

Mens Premier Leauge og franske Ligue 1 har stanset TV-overføringene, vises stadig tysk Bundesliga på russiske skjermer.

Men ikke alt.

Toppkampen mellom Borussia Dortmund og RB Leipzig skulle lørdag vises på MatchTVs kanal «Futbol 3». Den ble tatt av sendeskjema i god tid før pause.

STOPPET SENDINGEN: Etter noen minutter med fotball, bestemte russisk statskanal å stanse sendingen. Foto: Skjermdump / Viaplay

På Westfalen Stadion rullet det med jevne mellomrom støtte til Ukraina over reklameskiltene som var plassert ved langsiden. Det ble for mye for TV-kanalen som er eid av Gazprom-Media, som igjen er eid av Gazprom der staten er hovedaksjonær.

– Dessverre må vi avbryte sendingen vår av grunner som er utenfor vår kontroll. Vanligvis er man innforstått med at fotball og politikk er adskilt, men denne regelen blir ikke alltid respektert i Bundesliga, kommenterte Igor Kytmanov da sendingen ble brutt, ifølge Tribuna.

Flere russiske nettmedier rapporterte om hendelsen og henviste til at grunnen var ukjent.

Budskap om å stanse krigen

Underveis i kampen ble det vist støtte til Ukraina på reklameskiltene rundt arenaen i gult og blått. Der sto det blant annet «STOP WAR» og «#StandwithUkraina». I tillegg var det flere ukrainske flagg på tribunen på Westfalenstadion, som var fullsatt for første gang på snaut to år.

– Jeg er ikke overrasket over det, fordi Russland praktiserer veldig streng kontroll av hva som vises av budskap. Målet til Putin og Russland er å beskytte budskapet om at det er en spesialoperasjon og at de ønsker å «denazifisere» Ukraina, forklarer Christina Archetti, som er professor på Universitetet i Oslo, der hun spesialiserer seg innen media og journalistikk i krig og konfliktsituasjoner.

– Utrolig vanskelig

Siden Russland invaderte Ukraina har det blitt gjort en rekke tiltak i russiske medier og sosiale medier. Det er forbudt å dele innhold til støtte for Ukraina på Facebook og Instagram, mens en rekke nettsteder og TV-stasjoner har måtte stenge ned.

MARKERTE: Både på tribunen og på reklameskiltene var det Ukraina-markeringer. Foto: LEON KUEGELER / Reuters

De har allerede kuttet TV-avtalen om Premier League og franske Ligue 1, der det også har vært en rekke støttemarkeringer til Ukraina. Kina har også tatt grep, og viser ikke Premier League på grunn av markeringer som ukrainske flagg på tribunene.

– Krigen pågår ikke bare på slagmarken, men det er også en informasjonskrig. Putin trenger tilhengere og støtte fra befolkningen. De skal beskytte folket fra denne typen budskap, og (russiske) folk kan havne 15 år i fengsel for å si at det er krig i Ukraina, forklarer Archetti. Les også: Ukrainsk verdensmester raser mot Simon Fourcade: – Drittsekker

Hun sikter til et grep Russland tok tidlig etter invasjonen, der det ble forbudt å spre det Russland mener er falske nyheter. Dersom man blir dømt skyldig, risikerer man 15 års fengsel.

Idrettsarrangementer har den siste tiden vært en populær arena til å markere avstand fra krigen og støtte til Ukraina. Polen-kaptein Robert Lewandowski er en av flere som har brukt Ukrainas farger på kapteinsbindet. Formel 1-førerne markerte avstand ved å dele et bilde foran et stort banner og t-skjorter med budskapet «nei til krig», mens tennisspillere har ikledd seg sort og gult for å markere sin tilhørighet.

STØTTET UKRAINA: Polen- og Bayern München-stjerne Robert Lewandowski. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

– Grunnen til at vi ser mye Ukraina-markeringer er nettopp fordi landet blir angrepet. Men Kreml vil finne en alternativ virkelighet, og det må være vanskelig å beskytte befolkningen for noe så stort og åpenbart som blir delt av så mange, sier Archetti, som mener russerne står overfor en vanskelig oppgave om de skal forsøke å sensurere alt og alle.