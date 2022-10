Haaland ikke med i troppen

Haaland-melding etter drømmescoring fra de Bruyne

Kevin De Bruyne var eneste målscorer borte mot Leicester.

Snaue fem minutt etter pause fikk City frispark på 25 meter. På vakkert vist banket belgieren ballen helt oppe i vinkelen og i mål.

Erling Braut Haaland, som måtte se kampen hjemmefra, likte scoringen svært godt. På Twitter la han ut en melding med en hjerteøyne-emoji og navnet til belgieren.

– Det er tøft mot mot et lag som har elleve mann bak ballen, men vi har bevist at vi kan vinne både med og uten Erling, sier de Bruyne i et intervju med BT Sports etter matchen.

Pep Guardiola var storfornøyd med belgieren i dag.

– Kevin De Bruyne er tilbake. Han har ikke spilt så bra de siste kampene, men i dag var han fantastisk, og han vet det.

Haaland sliter med en vond fot og var ikke med i kamptroppen til Manchester City. I første omgang savnet City nordmannen. De skapte flere sjanser som de ikke klarte å ekspedere i mål.

Etter scoringen hadde City stort sett god kontroll, og kontrollerte inn til seier. Det nærmeste Leicester var scoring var Youri Tielemans volley som Ederson reddet i tverrliggeren.

Med seieren overnatter City på tabelltopp i Premier League.