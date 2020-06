Haaland ikke med i troppen

Erling Braut Haaland har slitt med en liten skade, og var ikke med i Borussia Dortmund-troppen som møtte Hertha Berlin lørdag kveld. Rune Jarstein og Per Ciljan Skjelbred startet begge for Hertha, som til slutt tapte 1-0 etter scoring av Emre Can.

Det var under toppmøtet hjemme mot Bayern München i forrige uke at uhellet var ute for Haaland. 19-åringen kolliderte med dommeren og fikk en vridning i det høyre kneet. Han haltet av banen etter 72 minutter.

Ifølge Kicker ble det påvist et strukket leddbånd. Haaland sto over helgens 6-1-seier over tabelljumbo Paderborn og deltok heller ikke på de tre første treningene denne uken. Han har fått behandling for sitt vonde kne, men ble altså ikke klar til helgens kamp heller.