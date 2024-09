Haaland i sorg etter nær venns bortgang: – For en legende du er

Synne Jensen og Vilde Bøe Risa kunne slippe jubelen løs etter at Atlético Madrid vant 2-0 hjemme over Granada i deres første kamp i ligaen for sesongen.

Begge de to nordmennene startet kampen på henholdsvis venstrekant og sentral midtbane og spilte 71 minutter før de ble tatt av banen.

Etter 13 minutter sendte Brasilianske Giovana Queiroz Costa vertene i ledelsen etter å ha blitt spilt opp av Rasheedat Ajibade.

Da det sto igjen 15 minutter igjen på klokken ble vondt til verre for gjestene da Isabel Alvarez fikk rødt kort og ble sendt i dusjen.

Dermed åpnet det seg mer for vertene, og to minutter på overtid fastsatte Sheila Guijarro resultatet for Atlético.

Jensen er ny i klubben og kom fra braksuksess i Real Sociedad forrige sesong. Risa kom på sin side til den spanske hovedstadsklubben sesongen før etter to år i Manchester United.

Madrid-klubben fikk en tung start på sesongen da de røk på straffer mot Rosenborg i den første kvalifiseringskampen til Champions League forrige onsdag.

(NTB)