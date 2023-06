Haaland hyllet i Manchester - danset i bar overkropp

Det pøsregner i Manchester, men uværet ser ikke ut til å ha lagt en demper på feiringen etter mesterligatriumfen.

Underveis i paraden viste TV-bildene Haaland og kompisen Jack Grealish – i bar overkropp – som danset til «Haaland-sangen» på spillerbussen.

En smilende Pep Guardiola ble også avbildet med en stor seierssigar i hånden.

En snau time senere dukket samme mann og spillerne opp på scenen i St. Peter's Square. Der hyllet manageren det britiske været.

SUKSESSMANAGER: Pep Guardiola feirer med en sigar. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– For en parade! Det måtte være en parade i regn. Vi vil ikke ha sol og fint vær. En perfekt parade, sa Guardiola.

Manageren kom også med et stikk til tidligere Oasis-gitarist Noel Gallagher, som er en av de mest profilerte City-supporterne i verden. Gallagher er for tiden på turné i statene.

– Han går glipp av noe her. Han er i USA eller Canada eller noe. Han burde vært her! Kom igjen, ropte han til de fremmøtte.

Flere britiske medier rapporterer at City-spillerne kommer rett fra «festparadiset» Ibiza der de har feiret trippelen – seier i Premier League, FA-cup og Mesterligaen.

TROFÉ: Erling Haaland med selve beviset på at City er best i Europa: Mesterligatrofeet. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Haaland er ventet i Oslo tirsdag

Titusener av City-supportere har imidlertid trosset været og står tett i tett langs veien der spillerbussen kjører.

Landslagssjef Ståle Solbakken venter Haaland til landslagssamlingen tirsdag. Landslagssjefen opplyste på mandagens pressekonferanse at avtalen er at han skal være på plass da.

Norge spiller to viktige EM-kvalifiseringskamper mot Skottland (lørdag) og Kypros (tirsdag).

Solbakken er klar på at Haaland må få lov til å markere jubelsesongen til tross for landskampene som kommer. Daily Mail skrev at City-spillere tok privatfly til Ibiza for å feste i etterkant av finalen.

– Det er helt fint. De har gjort noe unikt, svarte Solbakken.

SEIERSBUSSEN: Phil Foden avbildet med mesterligapokalen. Foto: Tim Goode / AP

Trippeltriumf

– Det er nederlandske og spanske landslagsspillere også. Alle de skal også på jobb snart. Det skal Erling òg. Det er bedre for meg at han gjør dette ferdig, fortsatte Solbakken.

Haaland og City kunne endelig senke skuldrene etter 1-0-seieren i mesterligafinalen mot Inter lørdag. En eventyrlig sesong for jærbuen med 52 mål på 53 kamper endte med seriegull, FA-cuptittel og mesterligatriumf.