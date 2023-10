Tapet er krise for Manchester United, som allerede sakker akterut vis-à-vis de andre topplagene i ligaen.

De har tapt like mange kamper som de har vunnet denne sesongen, og det siste nederlaget kan de takke Erling Braut Haaland for.

To mål og én assist er nådeløs behandling av erkerivalen på deres eget gress. Etter kampen fikk han spørsmål om hvordan det er at medier og andre raskt anklager han for å være inne i en måltørke når han ikke finner veien til nettet.

– Det er bare sånn det er. Jo bedre du er, jo mer «hate» får du. Jeg bruker det bare som motivasjon, sa Haaland til Viaplay.

Tidligere i uka langet han ut mot TV 2s vinkling på en sak, og ba dem, trolig med en sarkastisk tone, om å fokusere på at han hadde endt «tidenes måltørke».

– Til syvende og sist vet alle at det ikke er måltørke. Folk vil ha klikk, folk vi ha ditten og datten. Av og til er folk litt blåst i hodet. Det er sånn det er, jeg kan ikke gjøre noe med det, fortsatte han overfor Viaplay.

Haaland har elleve mål på ti kamper i ligaen og er toppscorer i Premier League.

GRATULERER: Lagkameratene samlet seg rundt kampens store spiller. Foto: Reuters

Omdiskutert straffesituasjon

Nordmannens show startet midtveis i første omgang. Da gjorde Haaland seg klar fra straffemerket på Old Trafford. Han sendte André Onana feil vei og scoret karrierens første mål på erkerivalens hjemmebane.

Men det var foranledningen til straffescoringen som skapte debatt og stjal overskriftene. Dommerne på VAR-rommet mente at hoveddommer Paul Tierney hadde oversett en forseelse i Uniteds felt, og kalte han bort til skjermen for å studere.

Der så Tierney at Rasmus Højlund hadde holdt Rodri, som gikk i bakken innenfor 16-meteren. Tidligere toppspiller Chris Waddle mener at det ville blitt ti straffespark per kamp om dommerne skulle tatt alle tilsvarende situasjoner.

– Vi ser dette i hver kamp. Alle holder alle, og det blir ikke dømt, sa han hos BBC.

– Enda et problem med VAR. Selvsagt kan man ta den der, men det er veldig problematisk så lenge de aller fleste ikke blir tatt, skrev fotballkommentator Kasper Wikestad på X.

– Latterlig billig, mente journalisten Sam Pilger, som har skrevet for flere store internasjonale medier.

I BAKKEN: Rodri går i bakken etter en duell med Højlund. Foto: Reuters

Tidligere Premier League-dommer Mike Dean sa hos Sky Sports at det var en klar forseelse.

– Noen vil kanskje si at den er for soft, men Højlund gjør noe som er veldig dumt her. Han er oppe med armen og gir muligheten. Jeg skjønner veldig godt at det blir straffe der, men jeg hadde ikke protestert om det ikke hadde blitt det heller, mente tidligere landslagssjef Nils Johan Semb, som satt i studio hos Viaplay.

Haaland doblet

Like før pause var Haaland nære å doble Citys ledelse. Målmaskinen steg til værs i feltet og nikket kraftfullt mot mål. En mesterlig redning fra André Onana sørget for at det bare sto 1–0 til de lyseblå til pause.

Ikke lenge etter sidebytte kom imidlertid Haaland til en nesten identisk sjanse på bakerste stolpe. 23-åringen fikk tid og rom fra et uoppmerksomt United-forsvar, og stilte siktet litt høyere enn på forrige sjanse.

Onana strakte seg etter ballen igjen, denne gangen forgjeves. Haalands ellevte Premier League-mål for sesongen var et faktum. Samtidig satte han rekord i raskeste spiller til 20 bortemål:

Foto: Skjermdump X

Frisk United-start

Før kampstart ble Manchester United-legenden Sir Bobby Charlton hedret på Old Trafford. 86-åringen gikk bort forrige uke.

Etter markeringen gikk United inspirert til verks på eget gress. Og faktisk var det de rødkledde som så farligst ut i starten av kampen.

Den første store sjansen kom imidlertid først etter en halvtimes spill, da Højlund fosset gjennom mot Ederson. Dansken rundet keeper, men fikk et litt for langt touch. Han fant i stedet Bruno Fernandes foran mål, men avslutningen føk over målet.

FORTVILTE: Det ble en vond aften på Old Trafford for Bruno Fernandes og co. Foto: AP

På overtid av første omgang, like før Haalands scoring, ble Scott McTominay sendt alene mot keeper. Rashford spilte gjennom skotten, som banket til. Avslutningen gikk rett på Ederson, som fikk slått unna.

Assist av Haaland

Haaland var svært nære hat trick da han fikk en ny mulighet alene mot Uniteds målvakt. Men Onana hadde en god kveld på jobb og stoppet nordmannen.

Da Haaland igjen kom alene mot kameruneren på tampen av kampen, løftet han blikket. Foran mål så han Phil Foden og serverte engelskmannen. Han kunne nærmest løpe ballen inn i mål til 3–0 for Pep Guardiolas menn.

Haaland står nå med fem mål og tre assist på fire kamper mot Manchester United i karrieren.