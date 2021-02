Sevilla hadde ikke sluppet inn mål på syv kamper – så møtte de Erling Braut Haaland.

Med to scoringer i kveld, er han toppscorer i Mesterligaen med åtte mål. Han har scoret 18 mål på 13 kamper i turneringen.

– Det var en bra førsteomgang, men i andre omgang slet vi. Det er borte mot Sevilla, det er veldig bra, sier Haaland i intervju vist hos Viasport.

Reporteren påpeker at han nå er toppscorer i turneringen.

– Det er Mesterligaen, det er alltid noe spesielt. Jeg koser meg i Mesterligaen, men nå må vi være påskrudd i neste kamp, sier den norske spissen.

Sevilla er ingen hvilken som helst motstander. De har imponert stort denne sesongen, og det er ikke mange dagene siden de slo Barcelona 2-0. Men det virket ikke å skremme Haaland.

– Jeg liker å score mål og jeg elsker å planlegge å score mål. Vi visste at de er bra på hjemmebane og har vunnet mange kamper. Vi måtte ha en bra plan og vi spilte bra. Det er bra å score tre mål borte mot dem, sier han.

Han fulgte opp Kylian Mbappés fantastiske kveld da han scoret tre mot Barcelona tirsdag kveld.

– Det var godt å score mål. Jeg elsker Mesterligaen, og da jeg så Mbappé score hat trick i går fikk jeg gratis motivasjon. Så takk til ham. Det var en fin kveld, sier Haaland.

Haaland fikk også spørsmål av reporteren om hva han tenker om en angivelig interesse fra Real Madrid.

– Det er alltid fint at noen vil ha deg, svarte han kort.

– For et vindunder av en spiss

Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland fikk en beintøff start på Mesterliga-oppgjøret mot Sevilla. Det var hjemmelaget fra Spania som satte 1–0 før ti minutter var spilt. Dermed skulle man kanskje tro at Dortmunds marerittperiode fortsetter.

Men Haaland og hans lagkamerater ville det annerledes. Haaland serverte først Dahoud på en meget frekk måte, der scoringen likevel var enda penere fra langt hold.

Få minutter senere skled nordmannen inn 2–1 for Dortmund, og plutselig hadde tyskerne et meget godt utgangspunkt på Ramón Sánchez Pizjuan.

Men det skulle bli bedre for Haaland. Reus rappet ballen og kontret med Haaland på høyre side. Han dyttet ballen til spissen, og han bredsidet inn 3–1 for Dortmund.

HERJET: Haaland var et mareritt for Sevilla-forsvaret. Foto: Marcelo Del Pozo / Reuters

– For et vidunder av en spiss Erling Braut Haaland er. Det han gjør der er en blanding av Messi og en tikjemper. Han tar imot ballen 40 meter fra mål og brøyter seg vei gjennom. Så er han så finstemt og perfekt i den siste berøringen. Det er et vidunder av en scoring, sa Tjernås etter Haalands første scoring.

Scoringene betyr også at Haaland har scoret 10 mål for Dortmund i Mesterligaen. Det er ingen som har nådd det antallet så fort som spissen fra Jæren.

Sevilla skulle sette en viktig redusering like før slutt, og det er fortsatt åpent inn mot returoppgjøret i Dortmund.

Like mange totalt som Ronaldo

Dagens scoring betyr at Haaland er toppscorer i Mesterligaen. Han har scoret åtte mål, mens Neymar, Marcus Rashford og Álvaro Morata har scoret seks.

Totalt sett har han scoret 18 mål på 13 kamper i turneringen.

Han har nå samme antall mål som Ronaldinho, brasilianske Ronaldo og Sadio Mané i Mesterligaen.

Tidligere storscorer Gary Lineker var ute på Twitter og hyllet Haaland.

– Han er ustoppelig, skrev engelskmannen.

– I går var det Mbappé, mens nå er det Haaland som skaper kaos for forsvarsspillere, skrev han i en annen Twitter-melding.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er forbløffet over Haalands utvikling de siste to årene. Han har gått fra 0 mål til 18 mål på 17 måneder i verdens gjeveste klubbturnering.

– Det han leverer i Mesterligaen er helt ... Ja, jeg vet ikke hvilke ord man skal bruke. Man sitter og lurer på om det faktisk er så bra. Man sitter og venter på at virkeligheten skal slå oss litt. Men det er ikke tilfeldig, det er ikke flyt, han bare er så god som vi ikke tør å tro han er, sier Torp.

2-1: Her sklir Haaland inn kveldens andre mål for Borussia Dortmund. Foto: Angel Fernandez / AP

– Sevilla er livredde

Ekspertene i Viasports studio påpeker at Haaland har utviklet seg som fotballspiller. Nå mener de at han er mye bedre i kombinasjonsspillet og i hodeduellene.

– Det Haaland gjør nå ... Tyskerne bruker ordet fenomen. Det ligger så mye i fenomen, for det er så mye han kan, sa Jan Åge Fjørtoft.

– I dag fikk vi full pakke, sa Morten Langli.

Petter Veland, kjent som La Liga-ekspert, var ikke imponert over Sevilla. Han påpeker samtidig at nå begynner alle lag å frykte Haaland.

– Haaland begynner allerede å få det psykologiske overtaket mot alle motstandere. Sevilla er livredde når Dortmund kommer på denne måten, sier Veland og viser til 3-1-scoringen.

Men Dortmund er ikke i kvartfinalen ennå. 6 mars får tyskerne besøk av Sevilla hjemme på Signal Iduna Park.