Haaland herjet i City-seier – ekspertene raste etter «uforståelig» scoring

Etter en treg start på kampen, tok kampen mellom Manchester City og Fulham fyr mot slutten av første omgang.

Erling Braut Haaland serverte spisskollega Julián Álvarez etter en halvtime, men Tim Ream utlignet for Fulham bare tre minutter senere.

1–1 så også ut til å bli stillingen i kampen inn i pausen, men fem minutter på overtid headet Nathan Aké ballen i mål.

Inne foran mål mer eller mindre hoppet forsvarskollega Manuel Akanji unna ballen. City-spilleren var bare centimeter unna ballen da den passerte ham og inne på streken så det ut til at Bernd Leno avventet en mulig berøring.

– At Leno blir forstyrret av at han står der, det er det ingen tvil om, sa Viaplay-kommentator Andreas Toft.

– Han tør ikke å gå før den ballen har passert Akanji, supplerte ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Halvannet minutt etter at ballen gikk i mål var VAR-sjekken over og dommer Michael Oliver bekreftet at målet ble stående.

Det førte til store protester fra både Fulham-spillerne og støtteapparatet, som virket helt hoderystende til at scoringen ble godkjent.

– Fikk den stå? Det er jo helt vilt. Uforståelig, skrev fotballkommentator Kasper Wikestad på X/Twitter.

HEADING: Nathan Aké (nummer seks) like etter headingen. Manuel Akanji nummer to fra venstre. Foto: Dave Thompson / AP

– Kan ikke bli stående

I fotballstudio rundt omkring var reaksjonene mange. Tidligere Premier League-dommer Mike Dean ristet på hodet da scoringen ble godkjent.

I Sky Sports-studioet ble han spurt om scoringen burde ha blitt stående:

– Etter min mening, nei. Den kan bare ikke bli stående. Han hoppet over ballen. Det må være å påvirke spillet, sa dommerveteranen.

Hos Viaplay var Jan Åge Fjørtoft svært engasjert.

– Vi ser helt klart og tydelig at Leno har noen mellomsteg. Han tror jo at Akanji kan få en berøring på den ballen, så da må han vente ett steg før han går etter den ballen. At det er ingen spilleforståelse hos dommeren, linjedommer og de hos Stockley Park (hvor VAR styres fra i Premier League), det er helt uforståelig.

Tidligere Premier League-spiss, Glenn Murray, forsto heller ingenting.

– Keeperen har ikke mulighet til å forutse hvordan han skal endre på bevegelsene sine hvis Akanji får en berøring. Så for meg er det å påvirke spillet, sa Murray hos BBC.

AMPERT: Fulham-spillerne skjønte ingenting av dommerens avgjørelse. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Etter kampslutt var det en frustrert Fulham-kaptein som snakket med Sky Sports.

– Når noen står rett foran mål, ballen går direkte mot ham og han må hoppe unna, så er det offside. Han var offside til å begynne med og når han også må hoppe over ballen, så er det frustrerende at det ikke blir avblåst, sier Tim Ream.

Det andre målet hadde en stor påvirking på kampen. Det var en stor, stor tabbe fra dommerne og VAR, mener Fulham-trener Marco Silva, i et intervju publisert på Fulhams hjemmeside.

Hat trick fra Haaland

Med ledelsen i lomma til pausen, gikk det som smurt for Manchester City i andre omgang. Et snaut kvarter ut i omgangen scoret Haaland sitt første for dagen, før han var sikker fra straffemerket etter 70 minutters spill.

På overtid scoret han med en kontant avslutning fra tolv meter.

Det er Haalands syvende hat trick for Manchester City, etter at han forrige sesong noterte seg for fire hat tricks i Premier League, samt ett hat trick i både FA-cupen og Mesterligaen.

– Det er en fantastisk følelse. Jeg er glad, sier Haaland til Viaplay.

– Jeg synes vi startet relativt dårlig, men vi klarer å score to mål og lede til pause. Vi kontroller hele den andre omgangen, når vi klarer å skape nok sjanser til å score, sier nordmannen.

HERJET: Haaland scoret tre mål. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ny Premier League-rekord

Nordmannen står nå med utrolige 42 mål på 39 kamper i Premier League. I tillegg har ni målgivende pasninger. Ifølge Opta er Haaland den som har brukt færrest kamper på å nå 50 målpoeng. Den tidligere rekorden hadde Andrew Cole, som brukte 43 kamper på å nå milepælen.

Lørdagens kamp kronet dermed en strålende uke for Haaland. Tirsdag fikk han prisen som årets spiller av spillerforeningen i engelsk fotball, mens han på torsdag fikk prisen som årets spiller er av Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

På tampen kom også Oscar Bobb innpå for hjemmelaget og fikk dermed debuten i Premier League.

– Han har utviklet seg vanvittig, spesielt de siste par månedene. Han har blitt en helt ny spiller. Han har blitt rask, blitt mye bedre til å drible og mye mer trygg på ballen. Det er fantastisk å se og jeg tror ikke det er lenge før han begynner å banke på hos Ståle (Solbakken, Norges landslagssjef), sier Haaland.