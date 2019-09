Haaland herjer i mesterligaen

Erling Braut Haaland har regelrett herjet i Salzburgs mesterliga-kamp mot Sander Berges Genk tirsdag.

Han sørget for 1-0 allerede etter to minutter. Og så etter en drøy halvtime var han iskald alene med keeper igjen - og scoret sitt andre for kvelden. Dermed er Haaland oppe i utrolige 13 nettkjenninger - serie og mesterliga - på bare åtte kamper.

I det 35. minutt puttet Haaland-lagkompis Hwang Hee-chan 3-0-målet, mens Genks Jhon Lucumi reduserte fem minutter før pause.

Så, rett før dommeren hadde tenkt å sende lagene i garderoben ved halv tid, dukket Haaland opp igjen. Denne gangen ble han servert med et perfekt innlegg foran mål. Han var nok en gang iskald. Haaland scoret sitt tredje for dagen - og dermed leder Salzburg 4-1.