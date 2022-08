Haaland helt i ellevill snuoperasjon – scoret hat trick

Manchester City så lenge ut til å gå på en stygg smell mot Crystal Palace. Til pause ledet London-laget med 2-0 og lå an til å få med seg et drømmeresultatet fra Manchester.

Men en mann fra Jæren ville det annerledes.

Erling Braut Haaland vartet opp med et ekte hat trick i den andre omgangen og fullførte snuoperasjonen til hjemmelaget nesten på egen hånd. Manchester City vant til slutt kampen 4-2.

– Det har ikke helt kommet inn på meg, så jeg sitter med en ganske rolig følelse nå. Den kommer vel i løpet av kvelden, sa en behersket Haaland til Viaplay etter kampen.

Nordmannen satte de tre scoringene i løpet av 19 minutter i den andre omgangen. Haaland står nå med seks scoringer denne sesongen og er toppscorer i Premier League.

COMEBACK: Haaland var avgjørende da Manchester City snudde mot Crystal Palace. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

– Skreket til han på trening

På 2-2-scoringen ble Haaland assistert av lagkamerat Phil Foden. Det var etterlengtet, ifølge jærbuen.

– Det var fine mål. Endelig spilte Foden ballen til meg, spøkte superspissen og fortsatte:

– Jeg har holdt på og skreket til han på trening. «Nå er det på tide at du spiller til meg». Så det var godt at han endelig fant meg.

Like etter Haalands tredje og siste scoring, ble han byttet ut og møtt av en bamseklem fra trener Pep Guardiola.

– Jeg husker ikke så mye. Det var mest adrenalin for oss begge. Jeg fikk vondt i skulderen da han sto og slo meg. Han er fin mann, sa 22-åringen.

KLEM: Guardiola var godt fornøyd med sin norske nysignering etter kampen. Foto: Nick Potts / AP

Drømmeomgang

Crystal Palace har vist seg å være en tøff motstander å bryne seg på så langt denne sesongen. I andre serierunde mot Liverpool lå «The Eagles» lenge an til seier, men endte til slutt opp med ett poeng.

Lørdag ettermiddag skulle de sjokkere nok et antatt topplag da Manchester City sto på motsatt banehalvdel.

Allerede etter fire minutter kunne bortelaget juble da John Stones satte ballen i eget nett. Ballen spratt via kneet på den engelske midtstopperen og inn i mål etter et frispark.

Kvarteret etter doblet Joachim Andersen ledelsen for gjestene. Dansken steg til vers på en corner og stanget ballen kontant i mål.

– Jeg kan ikke tro det. Wow, helt utrolig. Han står helt alene. Det er 2–0 altså. Pep tar seg en slurk og ser veldig skuffet ut. Dette er interessant. Noen sa at tittelkampen var over, særlig etter den svake åpningen til Liverpool, men nå har City tatt ett poeng mot Newcastle og ligger under 2–0 her, sa fotballskribent, Thore Haugstad, på NRKs radiosending.

DRØMMESTART: Joachim Andersen kunne juble for sin 2-0-scoring i den første omgangen. Foto: CARL RECINE / Reuters

Haaland-show

Manchester City var det dominerende laget i store deler av kampen, og tidlig ut i den andre omgangen, skulle de få uttelling for presset. Bernardo Silva dro seg elegant inn i banen og satt inn reduseringen drøyt fem minutter etter pause.

Like etter skulle også Haaland få hull på byllen – mildt sagt. Nordmannen scoret tre og sørget for at City til slutt vant kampen 4–2.

Haaland headet inn utligningen og 2-2-scoringen for hjemmelaget, mens han fikk stå helt alene på bakerste stolpe på mål nummer to. Ti minutter senere viste Haaland fart og styrke da han stakk fra Crystal Palace-forsvaret og scoret alene med keeper – og dermed fullførte hat tricket.

– Han er på vei til markere seg ordentlig i sin første sesong i Premier League, sa Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Kort tid etter ble nordmannen byttet ut til stående applaus fra hjemmefansen. Manchester City topper nå Premier League-tabellen.