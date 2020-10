Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det resulterte i Ødegaard-målgivende til to av Haalands totalt tre scoringer i Norges nedsabling av Romania.

I seiersintervjuet med TV 2 etter kampen uttalte Haaland at han bare måtte hylle Real Madrid-spilleren.

– Endelig tok han til vettet og spilte meg, da blir det som det blir, rett og slett, sier Haaland med et stort glis rundt munnen.

– Luksus

Det var nemlig ikke mye som minnet om kjemi, samarbeid eller et snev av gode pasninger til de to imellom under den svake forestillingen mot Serbia torsdag.

Men noen dager senere revansjerte de seg voldsomt og skinte omtrent i kapp med flomlyset på nasjonalarenaen mot Romania.

Selv Ødegaard, som innrømmet at han ennå ikke hadde klart å bearbeide skuffelsen fra Serbia-kampen, måtte trekke på smilebåndet på spørsmål om hvordan det er å spille i angrepsrekke med Dortmund-spissen.

– Det er luksus. Vi vet at når vi får ballen er det bare er å få den inn bak (forsvaret).

- TAKK, ERLING: Lars Lagerbäck gratulerer søndagens tremålsscorer i hånden etter innsatsen på Ullevaal-matta. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Landslagssjef Lars Lagerbäck var mest opptatt av at laget fungerte godt igjen og at kampen ikke bare handlet om de offensive spillerne.

– Hele gjengen gjorde det bra. Men vi vet hva de kan, Martin er konstruktiv og kommer han rettvendt har han en fantastisk «pasningsskikkelig», lyder dommen fra svensken hos TV 2.

Stjerneduoen åpnet ballet

Det var nettopp de to som sørget for en drømmestart for Norge.

Etter et snaut kvarter sendte nemlig Ødegaard Haaland gjennom med en nydelig vektet gjennombruddspasning. I en vanskelig posisjon, klarte likevel Dortmund-spissen litt heldig å få trillet ballen ned i det lengste hjørnet.

GIFTIG DUO: Her scorer Erling Braut Haaland etter å ha mottatt en strålende pasning fra Martin Ødegaard. Du trenger javascript for å se video. GIFTIG DUO: Her scorer Erling Braut Haaland etter å ha mottatt en strålende pasning fra Martin Ødegaard.

Til tross for stor Norge-dominans skulle det likevel gå nesten en halvtime før neste scoring lå i målet bak Romania-keeper Ciprian Tatarusanu.

Den var til gjengjeld et resultat av strålende angrepsspill.

Det endte med at Birger Meling, som hadde tatt plassen til backrival Haitam Aleesami for anledningen, løp seg fri inne i gjestenes 16 meter. Han tittet opp og fant Alexander Sørlot på bakerste stolpe. Spissen gjorde ingen feil foran åpent mål. 2-0 var et faktum.

MELING-SHOW: Birger Meling ga Alexander Sørloth en enkel jobb med å sette 2-0. Du trenger javascript for å se video. MELING-SHOW: Birger Meling ga Alexander Sørloth en enkel jobb med å sette 2-0.

Norges dominans fortsatte etter pausen. Kampen var bare en drøy time gammel da Sander Berge fyrte av fra distanse. Via en motspiller, havnet ballen hos Ødegaard som stod overraskende alene.

Uselvisk valgte han å spille videre til Haaland uten å gi det et forsøk på mål selv. Haaland takket og bukket etter å ha bredsidet inn det som var spikeren i Romania-kisten.

TAKKET LAGKAMERATEN: Her setter Erling Braut Haaland inn 3-0 etter forarbeid fra Martin Ødegaard. Du trenger javascript for å se video. TAKKET LAGKAMERATEN: Her setter Erling Braut Haaland inn 3-0 etter forarbeid fra Martin Ødegaard.

– Viser hvilken måltyv han er

Haaland skulle likevel få sitt hat trick. Et kvarter før full tid, ble han spilt opp feilvendt av spissmakker Sørloth. Kraftspissen hadde bestemt seg, vendte opp, akselererte vekk fra forsvarerne og hamret ballen i mål. Et mål som ble kampens siste.

– Veldig bra med tre mål på dette nivået. Det viser hvilken måltyv han er. Han synes selv han kunne gjort mer, han brenner noen. Men jeg har ingenting å klage på. Han har gjort det veldig bra, kommenterer landslagssjef Lagerbäck på pressekonferansen etter kampen.

Norge 4-0 Romania - Haaland Du trenger javascript for å se video.

Derfor er nasjonsligaen viktig

Storseieren fører Norge rett til topps i Nasjonsligagruppen sin. Mens Serbia-kampen var en forsinket playoff via nasjonsligaen for EM, er Norge også midt inne i nasjonsligaen som gjelder for VM i 2022.

Det er langt vanskeligere å kvalifisere seg direkte til et VM-sluttspill, og derfor kan Norges resultater i nasjonsligaen få stor betydning.

Der EM har 24 plasser, får kun 13 europeiske land en VM-billett. Ti av plassene går til gruppevinnerne i VM-kvaliken, som starter i mars 2021.

De tre siste billettene deles ut etter VM-kvaliken, og det er her høstens nasjonsliga spiller inn.

12 lag skal kjempe om de tre VM-billettene via en playoff (semifinale og finale). Ti av disse lagene er gruppetoerne fra VM-kvaliken, mens de to siste lagene er de best rangerte fra nasjonsligaen.

Hvis Norge ikke blir nummer én eller to i kvalifiseringen, er det altså en bakvei til VM via nasjonsligaen.

Siden Norge er på nivå B, øker det sannsynligheten for å få en ekstra mulighet via nasjonsligaen siden de best rangerte nasjonene (nivå A og B) har størst sannsynlighet for å bli nummer én eller to i VM-kvalifiseringen.

Kvalifiseringsgruppene til VM trekkes i desember.