Det var etter en knapp halvtime av lørdagens lokaloppgjør mot Schalke 04 at Haaland kom til en brukbar sjanse fra litt spiss vinkel ute til høyre, og måtte avslutte med høyrebeinet. Det ble ei slapp avslutning og egentlig ganske utypisk for Dortmunds norske måltyv.

Viasats ekspertkommentator Lars Tjærnås gjorde umiddelbart et poeng av at høyrebeinet ikke er Haalands beste. Det samme påpekte studioekspert Rune Bratseth.

Ekspertene har sine ord i behold om man ser på statistikken. Men Erling Braut Haaland svarte til de grader på tiltale.

For selvfølgelig var det en følsom vipp med høyrebeinet som ga Dortmund 2–0 etter 61 minutters spill. Da krøp Tjærnås umiddelbart til korset.

– Han kan skyte med høyrebeinet, nesa eller hva som helst, fastslo han, og fortsatte:

– Det er pur magi av Haaland.

Schalke skapte trøbbel

Tjærnås er nok en gang mektig imponert over det Haaland fikk til i en presset situasjon.

– Kommer du så nær keeper, med så spiss vinkel og med det dårligste beinet ditt, så går oddsen ned på grunn av alle de tre tingene. Han bryr seg ikke en døyt om det og vipper inn 2-0, kommenterte Tjærnås.

Det ble en vanskelig førsteomgang for både Dortmund og Haaland i en kamp der motstander Schalke bare var ute etter å forsvare seg, og pakket inn den norske stjernespissen etter beste evne.

Men da Manuel Akanji satte inn 1–0 etter 55 minutter, løsnet det for Dortmund. Haaland doblet, før Mats Hummels satte inn 3–0 etter 78 minutter.

FLYR HØYT: Erling Braut Haalands virker ustoppelig. Foto: Martin Meissner / AP

– Ser hvor skuffet han blir

I studio tok Rune Bratseth og Jan Åge Fjørtoft av seg hatten for både Haalands mål og det kollektive angrepsspillet til Dortmund. De gir også Jadon Sancho en stor del av æren for pasningen til Haaland.

– Kraft og timing er optimal på pasningen, og det har vi sett før, sier Bratseth.

– Det er et fantastisk lag til å spille kombinasjonsfotball, de er teknisk perfekt. Det er en fryd å se på, og samtidig er Haaland ekstremt god til å gjøre seg spillbar. Han er stadig i bevegelse, og den eksplosjonen når han legger av gårde ... Han går nesten aldri i offside, blir aldri stående der, og så krever han ballen, sier den tidligere Werder Bremen-klippen, og har mer på lager:

– Du ser hvor skuffet han blir når han ikke får ballen når han kan score mål. Han brenner etter det neste målet hele tida.

– Banker det inn i hodet

Akkurat det bekrefter en strålende fornøyd Haaland, som avslører at han bearbeider lagkameratene på trening hver dag.

– Jeg maser på dem hver dag – «se på meg, se på meg». Det gjør jeg nesten hver dag, og banker det inn i hodet at jeg vil ha ballen hele veien når jeg er i gode posisjoner. Og vi trener på spesifikke situasjoner på trening, og du ser i dag at jeg kunne fått flere baller, men det var et fint mål, sier Haaland på Viasat.

Slik beskriver han scoringen:

– Den var fantastisk. Det var nær i første omgang, vi misforsto den ene muligheten i første omgang, men nå hadde jeg ball, så Jadon, han ville ikke sprinte, så da spilte jeg til han og så var det bare å få nakken ned og springe av gårde. Og da spilte han meg perfekt, og så var det en nydelig kipp.

VANSKELIG Å SLÅ: Mens Haaland har scoret ett mål i snitt per kamp så langt i år, har Robert Lewandowski scoret to i snitt. Foto: CHRISTOF STACHE / Reuters

Fem mål bak Lewandowski

Det var en viktig seier for Borussia Dortmund. For det første måtte de heve seg etter mesterligatapet mot Lazio tirsdag, der en Haaland-scoring var det eneste lyspunktet. Men ikke minst var det viktig med tre poeng for å henge med RB Leipzig og Bayern München i gullkampen i Bundesliga.

For Erling Braut Haaland var det også viktig å score for å henge med i kampen om toppscorertittelen. Med lørdagens scoring står han med fem mål på fem kamper.

Ett mål i snitt blekner likevel mot det Robert Lewandowski har levert for Bayern München så langt.

Han står nemlig med ti scoringer etter tre mål mot Frankfurt lørdag kveld, altså to mål i snitt per kamp.