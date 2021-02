Haaland gjenforenes med Rose

NIF ønsker å lette på tiltakene

Mandag sendte Norges idrettsforbund brev til statsminister Erna Solberg om idrettens behov for gjenåpning.

Det melder Norges idrettsforbund på sine hjemmesider.

Brevet går også ut til Bent Høie, Abid Raja, Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg.

I brevet viser Norges Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) til den siste tids dialog med Regjeringen og helsemyndighetene om idrettens utfordringer knyttet til smittevernrestriksjoner.

NIF skriver at idrettsbevegelsen har vært lojale til anbefalingene fra myndighetene, men at de nå opplever en uro og bekymring knyttet til tiltakene og konsekvensene dette har for medlemmene.

NIF ønsker gjenåpning av konkurranseidrett for barn og ungdom under 20 år, gjenåpning av treningsaktivitet for voksne over 20 år og gjenåpning av seriespill i toppidretten.