Haaland-gesten fikk City-sjefen til å klikke

Men det ble likevel en jubeldag for Manchester City – som for ordentlig begynner å feste et grep om Premier League-tittelen. Leeds gjorde det spennende mot slutten, men vertene rodde i land seieren.

Ilkay Gündogans høyrefot fra distanse skulle ikke bare én, men to ganger sørge for City-scoringer – i kampen laget vant 2–1.

Gündogans hadde også muligheten til å score sitt tredje for kvelden, men bommet fra straffemerket.

SPARKET: Manchester City-trener Pep Guardiola kunne juble for tre poeng, men var tydelig frustrert underveis i oppgjøret. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Det fikk tilsynelatende City-trener Pep Guardiola til å se rødt. Treneren sparket i gresset, og skal ifølge Sky Sports, ha ropt Haaland og påpekt at han burde tatt den. Nordmannen har ikke bommet på et straffespark i Premier League denne sesongen.

– Først viste han til Erling at han (Guardiola) var ganske sint over det, og så fikk jeg høre det av han etterpå. Det er hva det er, sa Gündogan til BBC etter kampen og mener Haaland hadde spurt han om å ta straffen.

SE: Guardiola rasende da Haaland ikke tok straffet mot Leeds. Du trenger javascript for å se video. SE: Guardiola rasende da Haaland ikke tok straffet mot Leeds.

Sjansesløseri

Haaland ble onsdag historisk da han slo scoringsrekorden i Premier League med sitt 35. ligamål denne sesongen. Mot Leeds ble det en litt tyngre dag på jobben scoringsmessig.

For nordmannen slet med å finne nettmaskene og bommet på flere kjempesjanser. Blant annet skled han alene med keeper og traff stolpen to ganger.

BOMMET: Haaland hadde flere gode muligheter, men fant ikke nettmaskene mot Leeds. Foto: LEE SMITH / Reuters

– Absolutt veldig nesten-omgang. Han kommer til sjansene. Det er sjeldent å se han brenne så mange sjanser som han har gjort, sa Viaplay-ekspert Kasper Wikestad i pausen.

Røper Haaland-melding

Tidligere Leeds-spiller Eirik Bakke var også i studio for anledningen. Eksperten avslører at han før kampen hadde sendt Haaland en melding – og kommet med en tydelig oppfordring.

– Han hørte på meg. Jeg sendte melding til han før kampen i dag og sa du må være snill med Leeds og han har i hvert fall gjort jobben. Bomma på de sjansene, kunne scoret tre mål her, sa Bakke med et smil rundt munn.

BOMMET: Haaland hadde flere gode muligheter, men fant ikke nettmaskene mot Leeds. Du trenger javascript for å se video. BOMMET: Haaland hadde flere gode muligheter, men fant ikke nettmaskene mot Leeds.

For City var dominante i den første omgangen og kunne scoret flere enn Gündogans to nettkjenninger.

– De har vært total overlegne i første omgang, mente Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

FEIRET: Ilkay Gündogans feirer 2-0-scoringen foran City. Foto: Rui Vieira / AP

Spøkte

Haaland fikk en enorm mulighet igjen til å pynte på resultatet i den andre omgangen, men traff stolpen.

– Haalands status i Leeds bare vokser nå, spøkte Wikestad på Twitter og hinter til at Haaland er oppvokst i byen og har tidligere uttrykt sin begeistring for faren, Alfie Haalands, tidligere klubb.

Etter pause fortsatte City å presse, men scoringene uteble – både for City og Haaland. Rodrigo reduserte for Leeds på tampen, men det ble med trøstemålet.

Det gjør at Sam Allardyce fikk en tung start på sin tilværelse som Leeds-manager. Den rutinerte briten ble ansatt tidligere denne uken og skal prøve å redde Premier League-plassen til Leeds.

Men det betydde lite for resultatet, for Pep Guardiola og co. tar tre ekstremt viktige poeng i gullkampen mot Arsenal, som nå er fire poeng bak City. Det gjenstår fire serierunder av Premier League.