Haaland går verden rundt etter hat trick-debuten: – Nettet går amok

«Ekstraordinært. Vanvittig. Utrolig», skriver danske BT om Erling Braut Haalands debut. Overskriften «Nettet går amok over norsk tenåring» er beskrivende for timene etter at normannen fikk en drømmedebut i Bundesliga.

Haaland er den første til å score hat trick i debuten siden Pierre-Emerick Aubameyang i 2013. Det går ikke ubemerket hen i internasjonale medier.

«Hvis noen trodde at Erling Braut Haalands overgang til Borussia Dortmund ville gjøre at scoringene stoppet opp, så beviste nordmannen at de tok ettertrykkelig feil», skriver BBC.

The Guardian brøt opp i gårsdagens Premier League dekning for å nevne Haaland og kaller hat tricket sensasjonelt.

Også spanske Marca noterte seg ungguttens debut. «La tormenta perfecta de Haaland» - Haalands perfekte storm.

Og det er ikke bare i Europa at 19-åringen får oppmerksomhet. På andre siden av kloden har indiske News 18 meldt om hat trick-Haaland.

Over dammen blir det påpekt at Haaland har scoret hat trick i alle turneringene han har spilt i denne sesongen. Champions League, serie og cup i Østerrike - og etter i går, Bundesliga.

Haaland selv tok det hele med tilsynelatende stor ro etter kampen. Han hadde et godt tak om matchballen etter kamp og har tidligere spøket om at de er «kjærestene hans». Nå har han altså fått én til.