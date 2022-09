Haaland går «aldri» i offside – professor let seg forbløffe

– Haaland gjer dette nærast perfekt, seier Geir Jordet til NRK.

Han er professor i fotball og psykologi, og har den siste tida studert måten Haaland brukar blikket sitt under ein fotballkamp.

No kan han slå fast at han, i tillegg til å vere toppscorar i den engelske meisterligaen, er heilt i toppsjiktet på dette feltet også.

STUDERT HAALAND NØYE: Geir Jordet. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Han ligg godt over gjennomsnittet av spissar i europeiske toppligaer, seier han.

Blikket er årsaka til at ein nærast aldri ser Erling Braut Haaland springe i offside, og no fortel professoren korleis han får til det.

Skil seg ut

Jordet har studert mange av kampane til Haaland. Det professoren tykkjer er ekstra interessant å følge med på, er hovudet hans.

Nærare konkret: Måten han samlar inn informasjon på.

Det har Jordet studert ut frå å telje kor mange gonger Haaland søker, eller skannar, omgivnadane før han tek imot ballen.

– Normalt ligg spissar ganske lågt, og ser rundt seg to til tre gonger før dei tek imot ballen. Haaland ser rundt seg tre til fire, av og til fem gonger, i snitt, seier Jordet.

– Kvifor gjer han dette?

– Han leiter heile tida etter informasjon, og er heile tida på jakt etter den perfekte posisjonen, seier Jordet.

SJÅ VIDEO: Mot Sevilla «timet» Haaland løpet perfekt før 1-0-scoringa.

Slik gjer han det

Jordet nemner tre ting Haaland gjer når han brukar blikket:

Før han tek imot ballen, ser han rundt seg for å skaffe gode scoringsposisjonar. Det skjer ganske tidleg i eit angrep. Han søkjer tidleg for å kome i posisjon.

Når ballen er på veg mot han, er han enda meir fokusert i blikket. Då ser han etter næraste motspelar. Når kjem dei inn, og kvar kjem dei inn.

Når han har ballen, og det berre er avslutninga att, ser han nesten ikkje på ball. Han studerer mest keeper og mål. Han veit eksakt kvar keeperen står, kvar det er opent, korleis fot keeper står på, og kvar han skal setje ballen i mål.

– Han gjer dette betydeleg meir enn andre spissar, seier Jordet, men nemner to som gjer det like mykje:

Robert Lewandowski og Kylian Mbappé.

Han påpeikar at Haaland kan sjå veldig fysisk sterk ut i duell med motspelar, noko han er, men at han har førebudd seg.

– Han veit eksakt når og kvar denne motspelaren kjem inn, fordi han har skanna, seier Jordet.

Denne måten å bruke blikket på, spelar ein stor rolle i kvifor Haaland sjeldan spring i offside.

– Det er spesielt når du ser på ein spiss som lev sitt liv på offside-linja, som Haaland gjer, og omtrent aldri går i offside. Det heng saman med dette. Han har så god oversikt over kvar motspelar er. Han veit kvar linja er, og kan dermed halde seg på rett side.

TOPPAR LISTA: Erling Braut Haaland har scora ti mål så langt i sin debutsesong i den engelske meisterligaen. Det er fire mål meir enn Aleksandar Mitrovic i Fulham. Foto: Jose Breton / AP

Kan lære av toppspelaren

Professoren trur Haaland har blitt så god på dette, på grunn av hans enorme svolt for å score mål.

– Han er så utruleg oppteken av å score mål. Han har ein svolt etter å kome i posisjon, skjerme ballen og avslutte korrekt. Så har han løyst nokre kodar om korleis han skal oppføre seg på bana, for å hente inn den informasjonen. Då fell desse brikkene på plass, seier han.

Han er rett og slett mektig imponert av jærbuens bruk av blikket.

– Han er heilt ekstremt god på dette her, men alt dette er veldig logiske ting. Når du samlar inn informasjon på denne måten her, vil du verte meir effektiv som målscorar, seier Jordet.

– Kva kan norsk fotball lære av dette?

– Vi har eit forskingsmiljø i Noreg som er langt framme på desse tinga. Vi veit mykje om korleis dette skal trenast, korleis vi skal jobbe med det, og no har vi eit førebilete i verdstoppen som er heilt eksepsjonell på dette. Vi må studere desse tinga, sjå på korleis han gjer det, lære av det, trene på det, slik at alle blir like gode på det, seier han.