Tre poeng var forventet da de regjerende mesterne gjestet den sveitsiske serietoeren, og takket være en nordmann som ikke hadde scoret i Mesterligaen siden april, ble det også seier.

– Det er viktig å få sjansene, for folk vil at han skal mislykkes, sier manager Pep Guardiola til TNT Sports på spørsmål om formen til stjernespissen.

– Jeg beklager, men denne fyren vil score mål hele livet, og med sjansene han får så er han en utrolig trussel, legger han til.

Men det så lenge ut som det skulle bli Haalands sjette mesterligakamp på rad uten mål. I første omgang slo han hånda fortvilet i gressmatta etter et skudd utenfor. «Haalands tørkeperiode» kalte BBC det, og viste til at det var hans 23. bom på rad. i turneringen.

IRRITERT: Ikke alt gikk Haaland og Manchester Citys vei i Sveits. Foto: AFP

Det var Manuel Akanji som til slutt fikk hull på byllen etter 48 minutter, men vertenes Meschak Elia vartet opp med en vakker chip over City-målvakt Ederson bare fire minutter senere.

Tørken over

Og da var det tid for Haaland-show. Først fra straffemerket etter 68 minutter. 23-åringens første mål på 543 minutters mesterligaspill.

Haaland fikk enda to store sjanser, men bommet på begge, og i tillegg ble han «snytt» for en målgivende da en scoring fra Julian Alvarez ble annullert for hands i forkant.

Men like før full tid var han der igjen. Haaland fikk ballen på rundt 16 meter. Tok seg god tid og klemte til med høyrebeinet og i mål. Hans 37. i mesterligasammenheng, som plasserer ham på topp 20-lista.

HELTEN: Erling Braut Haaland takket fansen med et smil. Foto: Reuters

– Der viser han frem sin verdensklasse. Det er så kontrollert. Alle tror han skal bruke venstrebeinet, roste TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

– Hans andre mål var helt fantastisk, roser Pep Guardiola overfor TV 2.

– Tror det irriterer

Men «måltørken» var og ble et tema også etter kamp.

– Jeg tror ikke han hadde vært fornøyd om han ikke hadde scoret i åpent spill i denne kampen, for straffen er ikke så bra satt, oppsummerte Solveig Gulbrandsen i TV 2s studio.

– Jeg tror det irriterer Erling at han ikke har scoret like mye som før, la hun til.

– Jeg tror han vet hvor bra han er selv. Jeg vet ikke hva som skjer i hodet hans, men han virker så full av selvtillit. Hver uke vil han score, han er alltid sulten. Får han to mål, vil han ha tre eller fire mål, sier Rico Lewis om lagkameraten til TV 2.

Haaland fikk så hvile de siste minuttene og kunne se lagkameratene dra i land 3-1-seieren. Lagets tredje på tre kamper i gruppespillet.