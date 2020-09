Haaland fortsetter med en vanvittig statistikk

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

20-åringen fra Jæren har nå nemlig scoret i Dortmund-debuten i:

Bundesliga.

Mesterligaen.

Den tyske cupen.

Derbyet mot erkerival Schalke 04.

Den tyske supercupen.

Haaland var uansett mest skuffet over at det til slutt ble tap og dermed ingen pokal i kveld.

– Jeg synes egentlig vi spiller en «grælla» god kamp her ute, men det er små marginer mellom verdens beste lag, Bayern München, og Dortmund i kveld. Uansett er det «jysla» surt, sier han til Viasat.

55 minutter var spilt av supercupfinalen mot Bayern München da den norske spissen ble spilt gjennom av danske Thomas Delaney.

Strålende avslutning

Alene med den tyske landslagskeeperen gjorde han alt riktig. Han dro med seg ballen med et perfekt førstetouch, før han hamret den ned i Manuel Neuers høyre hjørne med venstrefoten.

HER GJØR HAN DET IGJEN: Haaland banker ballen inn bak keeperstjerna Manuel Neuer. Foto: Sven Hoppe / AP

Scoringen sørget for at Dortmund utlignet til 2–2. Den sørget også for Haalands andre målpoeng for kvelden.

20-åringen vartet nemlig også opp med en fin målgivende pasning da Dortmund reduserte til 1–2 på tampen av 1. omgang.

Nordmannen står nå med utrolige 19 scoringer på 22 opptredener for Dortmund etter overgangen fra Salzburg i januar.

Haalands gode involveringer i supercupfinalen hjalp lite for de gulsvarte. Bayern var det beste laget før pause, og ledet tidlig 2–0 etter scoringer fra Corentin Tolisso og Thomas Müller.

Dortmund spilte seg inn i kampen igjen gjennom scoringene til Brandt og Haaland, og det kunne blitt mer.

Ble byttet ut

Nordmannen var nær ved å sende laget sitt opp i 3–2 like etter 2–2-målet, men Neuer reddet glimrende forsøk nummer to på en nesten identisk mulighet som scoringen.

BLE STOPPET: Neuer vant den andre duellen med Haaland. Foto: Andreas Gebert / Reuters

Keeperen kom ut og gjorde seg stor, og valgte rett hjørne da Haaland avsluttet.

– Jeg skulle visst at han står såpass lenge. Normalt sett går den inn, men ikke på han her, sier Haaland til Viasat om Neuer, som tidligere er blitt kåret til verdens beste keeper.

Haaland fortsatte å se farlig ut, men halvveis i 2. omgang ble han byttet ut til fordel for Reinier. Det var åpenbart at trener Lucien Favre ville spare sin nummer ni til lørdagens Bundesliga-oppgjør mot Freiburg.

Også stjernene Marco Reus, Julian Brandt, Mats Hummels og Thomas Meunier ble byttet ut av samme grunn. Bayern beholdt imidlertid i større grad sine største stjerner på banen, selv om Robert Lewandowski forsvant ut på tampen.

Da Viasat utfordrer Haaland på hva han synes om at trener Lucien Favre kanskje fratok Dortmund muligheten til å vinne ved å bytte ut de beste spillerne, svarer han:

– Jeg kjenner meg paff over at vi taper en kamp der vi har gode sjanser til å vinne. Det er bare å kjøre på framover.

AVGJØRELSEN: Joshua Kimmich scorer liggende på spektakulært vis forbi keeper Marwin Hitz. Foto: Andreas Gebert / Reuters

Mot slutten det som det ofte går når Bayern München er involvert og det står et trofé på spill:

De helrøde gjorde akkurat det de trengte for å vinne.

I det 82. minutt vant de ballen høyt i banen. Robert Lewandowski spilte fram til Joshua Kimmich, som satte ballen i mål – liggende – på returen fra sitt eget skudd. Oppgjøret endte også 3–2.

Dermed har Bayern München i løpet av noen måneder vunnet serie, cup, mesterliga, europeisk supercup og tysk supercup.

VINNER DET MESTE: Suverene Bayern München har vunnet alt de siste månedene. Foto: Andreas Gebert / Reuters