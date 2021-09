Hjemmelaget ledet allerede 1-0 etter en praktscoring av Raphaël Guerreiro da Haaland fikk sjansen etter 24 minutter.

Nordmannen, som sjelden scorer med hodet, takket for innlegget fra Thomas Meunier ved å stange ballen elegant i mål med pannebrasken.

Elegant gjort av nordmannen, som altså er blitt kritisert for å ikke være god nok i hodedueller. Forrige sesong scoret han nemlig ett med hodet. Nå har han headet inn to - så langt.

3-0 kom etter et selvmål av Union Berlins Marvin Friedrich, mens Max Kruse reduserte til 3-1 for bortelaget etter 57 minutter.

Skapte ny spenning

Kampen så egentlig ut til å være avgjort da Andreas Voglsammer plutselig reduserte til 3-2 knappe ti minutter før slutt. Scoringen skapte med ett ny spenning – helt til Haaland drepte den på effektivt vis.

Nordmann viste hvilken eminent målscorer han er da han strakk foten ut og sendte ballen i bane over keeper og i mål. En fantastisk scoring med imponerende presisjon av Haaland (se scoringen øverst i saken).

– Det er en fabelaktig scoring. Det er så høy klasse over det målet at du blir misunnelig, kommenterte Kjetil Rekdal, som var i studio under sendingen på V Sport.

– En ny fenomenal prestasjon av Braut, sa ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Seieren gjør at Dortmund klatret opp i ryggen på serieleder Bayern München.

– Vi har verdens beste spiss, sier Dortmund-spiller og lagkamerat Jude Bellingham til V Sport etter kampen.

FORTSETTER Å SCORE: Erling Braut Haaland. Foto: Martin Meissner / AP

I scoringsform

Haaland har vært i strålende form så langt i sesongen, og stod med fem mål på fire kamper før søndagens oppgjør. Dermed er han nå oppe i sju mål på fem kamper i årets Bundesliga-sesong etter kampen mot Union Berlin.

Det gjør ham til toppscorer i Bundesliga sammen med Robert Lewandowski.

I sin kamp nummer 67 for Borussia Dortmund scoret han mål nummer 67 og 68 for klubben.

Nylig scoret han også sitt 21. mål i mesterligaen da Dortmund møtte Besiktas. Det har 21-åringen klart på imponerende 17 kamper.

Norske Julian Ryerson startet for Union Berlin, og hadde flere gode målsjanser i kampen. Taiwo Awoniyi scoret også for Union Berlin allerede før det var spilt ett minutt, men målet ble korrekt annullert for offside.