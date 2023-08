Haaland bommet på straffe og ble hånet – så slo han tilbake: – Utrolig mental styrke

For med et kraftig hodestøt var han med på å nikke Manchester City til tre nye poeng mot nedrykkskandidaten Sheffield United.

Et Pep Guardiola-løst Manchester City måtte jobbe knallhardt for seieren mot nyopprykkede Sheffield United. De forsvarte seg godt og nøytraliserte også flere av stjernene i Manchester Citys galleri av angrepsstjerner.

I hvert fall i en stund.

Straffebom og revansj

Det så nemlig ut til å bli en skikkelig stang ut dag for Erling Braut Haaland. Han var farlig frempå ved et par anledninger, men slet med å komme til de helt store mulighetene. Men han fikk en fra straffemerket.

Spissen gikk frem for å ta straffen. Sheffield United-målvakt Wes Foderingham gikk tidlig – og til feil side – men Haalands forsøk smalt i stolpen.

FORTVILTE: Erling Braut Haaland begravde ansiktet i hendene sine etter straffebommen. Foto: Rui Vieira / AP

Da våknet hjemmepublikummet for alvor, og sang sanger om at Haaland bare var en dårligere versjon av Billy Sharp, spissen som spilte 377 kamper og scoret 129 mål for Sheffield United, før han i sommer forlot klubben i en alder av 37 år.

Hver gang han misset med en ballberøring eller slo en feilpasning sto jubelen nærmest i taket fra Sheffield United-supporterne.

«Han er menneskelig likevel»,skrev fotballnettstedet Bleacher Report etter Haalands straffemiss.

UTLIGNET: Etter straffebommen, gjorde Erling Braut Haaland opp for seg. MÅLMASKIN: Jærbuen står nå med tre mål på like mange kamper. LETTET: Og etter målet kunne han puste lettet ut. BJØRNEKLEM: Denne banestormeren fikk også feire med nordmannen. EKSTASE: Haaland ga banestormeren en klem før han ble eskortert av banen.

Men Haaland fikk sin revansj da Jack Grealish fant ham på bakerste stolpe og han stanget inn sitt tredje ligamål for sesongen.

– Det er det som er nøkkelen med Haaland. Han bare fortsetter. Han dveler ikke ved en bom, han fortsetter å havne i scoringsposisjoner, sier tidligere Manchester City-forsvarer Andy Hinchcliffe til Sky Sports.

– Han viste utrolig mental styrke og denne gangen hadde Foderingham ingen sjanse, legger han til.

– Det var en fantastisk heading på bakerste stolpe, understreker tidligere England-keeper Paul Robinson på BBC Radio.

Haaland kunne nikket inn sin andre for dagen, men nådde akkurat ikke frem i tide:

SÅ NÆRE: Her kunne Erling Braut Haaland ha scoret sitt andre for dagen, men det ble bare med nesten. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Avgjorde sent

Den norske superspissen står nå med 39 mål på 38 Premier League-kamper og nærmer seg å bli den som når 40 Premier League-mål på færrest mulig kamper.

Spisslegendene Alan Shearer og Andy Cole trengte 45 kamper før de nådde 40 ligamål, så Haaland har litt å gå på.

Det samme har Manchester City, som ikke viste seg fra sin beste side denne søndagen. Noen minutter før full tid rystet nemlig Sheffield United de lyseblå og utlignet etter at et skudd fra Jayden Bogle gikk via en spiller og forbi Ederson i City-buret.

MATCHVINNER: Rodri jublet som besatt sammen med Ruben Dias etter å ha avgjort kampen i Manchester Citys favør. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

I forkant hadde Kyle Walker gjort en kjempebrøler da han prøvde på et hælspark inne i egen 16-meter.

Men kampen tok en ny vending da Rodri hamret inn det som ble seiersmålet for Manchester City etter par minutter før ordinær tid var ute.

Den regjerende seriemesteren slapp med skrekken, tok alle tre poengene og er det eneste laget som står med full pott etter tre serierunder.