Haaland avslører ukjent metode – avgjorde fremtiden ved hjelp av poengsystem

Verktøyet var en skala fra 0 til 10.

Ut ifra en rekke kriterier rangerte far Alfie Haaland og resten av teamet de aktuelle klubbene. Det kommer frem i en ny dokumentar fra Viaplay.

Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Paris Saint-Germain. Flere av verdens største og beste klubber ble satt inn i et poengsystem for å finne den neste klubben til en av verdens mest ettertraktede spisser.

ETTERTRAKTET: Verdens største klubber ville ha kloa i Dortmund-spissen Erling Braut Haaland. Foto: LEON KUEGELER / Reuters

Den høyeste totale poengsummen skulle vise den mest aktuelle klubben. Kanskje viktigst var spørsmålet:

«Hvem trenger en nummer ni?»

Enklere sagt en tradisjonell toppspiss.

Det er mye som skal klaffe mellom Haaland og hans nye klubb. Men i Viaplay-dokumentar forteller Haaland at han aldri var redd for å velge feil:

– Ingenting kan gå galt. Det er det som er så fint. Det kommer til å bli jævla bra uansett.

– Klink tier

I dokumentaren avslører Alfie og Erling Braut Haaland nye detaljer fra prosessen rundt valget av stjernespissens neste klubb. I et intervju gjort i februar i år, forteller Haaland at det står mellom fem-seks klubber – egentlig kan han kutte det ned til tre.

DUO: Far Alfie Haaland har vært tett involvert i sønnens klubbvalg. Foto: Friso Gentsch / NTB

Alle alternativer er toppklubber i verdens beste ligaer. Og poengsystemet ble brukt flittig for å avgjøre hvilket lag som var best.

Alfie Haaland forklarer i dokumentaren hvordan de har tenkt underveis i prosessen. Manchester City får full pott for det viktige kriteriet: Hvem trenger en nummer ni?

– City er en klink tier på at de trenger det. Mens Real Madrid er på fem-seks med (Karim) Benzema nå. Får de (Kylian) Mbappé? Bayern München er en ener, de trenger ikke en nummer ni. De har den beste spilleren som nummer ni (Robert Lewandowski). Men hvis han går, så er det jo ingen andre, forteller far Haaland.

Tidligere i sommer inngikk Erling Braut Haaland et kommersielt samarbeid med Viaplay, blant annet som ambassadør. Far Alfie Haaland figurerer også som Viaplay-ekspert.

Røper lagene på topplista

Erling Braut Haaland forteller i Viaplay-dokumentaren at det er magefølelsen som til syvende og sist blir avgjørende. Det var det som tok han til Dortmund.

– Hvis jeg sitter sånn som dette, sier Haaland og lukker øynene, før han fortsetter:

– ... og tenker at jeg har på den og den drakten, og scorer det målet og feirer, hvordan føles det? Føles det bra eller ikke? Føles det veldig bra? Og se litt sånne ting da, så ser vi hvordan det blir til slutt.

DRØM: Kanskje var det scener som dette Haaland så for seg da han lukket øynene. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Lista han kan velge fra er eksklusiv – han kan velge mellom de største lagene i verden. Alfie Haaland avslører hvordan lagene lå an per februar 2022.

– City er det beste laget, tror jeg. München er nummer to. Så har du Real Madrid som nummer tre. Og så har du PSG som nummer fire. Du har noen engelske lag som er ganske gode. Både Liverpool og Chelsea. Så er det Barcelona. De er liksom i samme rekka. Liverpool er helt oppi der.

Det mest oppsiktsvekkende er kanskje at Bayern München – Borussia Dortmunds største rival – ligger høyt på listen. Til tross for at de på det tidspunktet fortsatt hadde Robert Lewandowski i stallen.

– Det hadde sikkert vært ganske kontroversielt å gå til München, for all del. Men når man går igjennom det så er det jo å gå til ett av de beste lagene, og det er ikke tvil om at ... På vår liste er de nummer to. Akkurat nå, sier han i intervjuet fra februar.

– 15 stykker sa jeg skulle komme til City

Men lite endret seg fra samtalen i februar, til valget ble tatt – i hvert fall helt i toppen av den eksklusive rangeringen.

Etter det han beskriver som noen vanskeligere måneder, endte Haaland til slutt i lyseblått.

Det røper han at var kjærkomment for flere enn fansen, Guardiola og administrerende direktør Ferran Sorriano. Da han møtte Manchester City i mesterligaen med Dortmund, var det mange som ville ha et bit.

INVITASJON: Foden var en av mange City-spillere som oppsøkte Haaland etter mesterligamøtet. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Etter de to kampene tror jeg det var 15 stykker som sa jeg skulle komme til City. Stones og Ruben Dias sa det, Gündogan sa det, Foden ... Det var mange. De Bruyne sa det, forteller Haaland.

Han slår samtidig ned på påstander om at det var penger som avgjorde at valget falt på City:

– Det er ikke sant. Det må jeg først og fremst si. Du kan aldri styre og bestemme hva folk tenker og sier om deg. Det har jeg lært på mine år som fotballspiller. Sånne ting kan jeg ikke bry meg om. De får bare tro hva de vil.