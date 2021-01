Haaland avgjorde toppkamp – Sørloth med sitt første mål

Dropper løp etter fall

Hans Christer Holund dropper søndagens 30 km klassisk fellesstart under norgescupen på Lygna etter at han falt og slo skulderen i lørdagens konkurranse. Den regjerende verdensmesteren på femmil har tidligere slått den samme skulderen ut av ledd.



– Vi velger å være på den sikre siden i og med at han ikke har kniven på strupen med tanke på 50 km i VM. Det er viktigere å ha to fungerende skuldrer de neste to helgene, skriver landslagstrener Eirik Myhr Nossum i en sms til NRK lørdag kveld.



Lørdagens tremil er definert som et viktig uttaksrenn til VM-femmila i Oberstdorf, men der har altså Holund friplass.