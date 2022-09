Haaland og City slet lenge, men så kom den brennhete nordmannen unnsetning.

Haaland fikk en flott ball fra Cancelo, og nærmest karatesparket ballen i nettet. Det fikk TV 2s kommentatorer til å måpe.

– Det er et kunststykke av en avslutning, utbrøt ekspertkommentator Petter Myhre.

– Den scoringen er helt utrolig. Du skal ha den fysiske kapasiteten til å gjøre det, og så skal du oppfatte det i løpet av en brøkdel av et sekund, sier Morten Langli i studio etter kampen.

Haaland selv innrømmer at det var en spesiell kamp.

– Det var en spesiell kamp for meg. Jeg har mange gode venner her. Men jeg måtte fokusere og være klar for ting jeg skulle gjøre. Det var emosjonelt, men en fin kamp, sier nordmannen i et intervju vist hos TV 2.

Han fikk så spørsmål om den utrolige reisen fra «lille» Bryne til å herje i Premier League.

– Det er ganske fint. Jeg lever drømmen og er glad. Det kommer mer, sier Haaland.

Roses av Bellingham

Også på den såkalte «balløya» lar de seg imponere.

– Et spektakulært og akrobatisk mål fra Haaland mot sin tidligere klubb. Han er en målmaskin, skriver Gary Lineker på Twitter.

Det var hans 26. mål i Mesterligaen, og hans 13. mål totalt denne sesongen.

– Han er verdens beste spiss akkurat nå, og han kan være det i ti år fremover, sier Jesper Mathisen.

Også hans tidligere lagkamerat Jude Bellingham roser sin tidligere lagkamerat.

– Det var fint å se ham, som alltid. Ut av ingenting scorer han mål, fotball er slik. Det er litt urettferdig, sier Bellingham til TV 2.

Haaland valgte å vise respekt for klubben han spilte i siden 2020, og feiret ikke etter scoringen.

POPULÆR: Haaland fikk gode klemmer fra sine tidligere lagkamerater etter 2-1-seieren på Etihad. Foto: CARL RECINE / Reuters

Trøblete start

Men til tross for at City vant nok en gang, ble det en trøblete start for de lyseblå.

For første omgang var svært lite å skrive å hjem om. City skapte ingen store sjanser, og dermed var også Haaland lite involvert.

På den andre siden var det også sjansefattig for de gule og svarte fra Dortmund, som trolig hadde nok med å forsvare seg fra Citys angrepsrekke.

Og etter hvilen skulle Dortmund sørge for et aldri så lite sjokk. For det var tyskerne som startet omgangen best, og etter en periode med press, fikk de uttelling. Etter et presist innlegg fra superveteran Marco Reus, stanget den 14 år yngre lagkameraten Jude Bellingham inn 1-0 for Dortmund.

Bellingham sender Dortmund i ledelsen - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Drømmescoringer

Etter scoringen våknet hjemmelaget, og Haaland var nære på å sette inn utligningen. Nordmannen fikk imidlertid litt for skrått hold, og ballen gikk i nettveggen i stedet.

Noen minutter senere kom det et lovende innlegg langs bakken mot Haaland, men hans tidligere lagkamerat Mats Hummels var våken og fikk en tå på ballen før den nådde den norske spissen.

Men så skulle det smelle fra City. John Stones, som ellers hadde hatt en tøff dag på jobben, banket til fra avstand og sørget for 1-1.

Stones banker inn 1-1 - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Få minutter etter var det tid for en viss nordmann. Haaland fikk en flott ball fra João Cancelo, og på akrobatisk vis satte han ballen i nettet til sin gamleklubb.

– Det er et mål vi kommer til å huske så lenge vi lever, sa Langli om praktmålet.

Dermed har Haaland scoret i alle offisielle kamper for City, med unntak av Premier League-oppgjøret mot Bournemouth.