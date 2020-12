Haaland årets idrettsnavn i Norge

Sportsjournalistene i Norge har kåret Erling Braut Haaland til årets idrettsnavn, melder NTB. Borussia Dortmund-spilleren vant foran skiskytteren Marte Olsbu Røiseland og golfspilleren Viktor Hovland.

Dermed fortsetter prisene å renne inn for Haaland, som nylig både mottok Kniksens herderspris og Golden Boy-trofeet som Europas beste fotballspiller under 21 år.



– Det ble gitt stemmer til mange utøvere fra et bredt utvalg idretter, men Haalands seier var malmklar, sier Reidar Sollie, som er leder av Norske Sportsjournalisters Forbund.



Ada Hegerberg vant i 2016, men det er første gang siden Tom Lund i 1981 at en mannlig norsk fotballspiller har vunnet avstemningen. De tre siste årene har prisen gått til løperstjerner. Karsten Warholm vant i 2017 og 2019, Jakob Ingebrigtsen i 2018.