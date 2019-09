Haaland advarer motstanderne: – Det skal vi la dem få kjenne

– Det har aldri sett så bra ut på spissplass i min tid som trener i Norge, sier landslagstrener Lars Lagerbäck om kvaliteten på spissene i troppen.

Landslagstreneren tok ut spissene Joshua King, Bjørn Maars Johnsen, Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland. I den kvartetten er det kun Premier League-proffen Joshua King som ikke når over 190 centimeter på strømpelesten.

Dersom landslagssjefen selv skulle møtt på samme spillertyper hadde han måtte gjøre noen vurderinger.

– Hadde jeg sittet på den svenske benken så hadde jeg hatt litt respekt for den gjengen der. Kampene avgjøres i boksene og vi har sånne spillere som får muligheten til å gjøre det, sier han.

Norges spisser Ekspandér faktaboks Bjørn Maars Johnsen: 195 cm, 81 kg

195 cm, 81 kg Alexander Sørloth : 194 cm, 90 kg

: 194 cm, 90 kg Erling Braut Haaland: 191 cm, 87 kg

191 cm, 87 kg Joshua King: 180 cm, 74 kg

– Det skal vi la dem få kjenne

Selv om det ved første øyekast kan se ut som Norges spisser kun er hentet inn for å gjøre én ting, mener NRKs fotballekspert at Norge har flere strenger å spille på.

– Han liker jo litt sånn tøff og fysikk fotball, så det er ikke så rart at han har med spillere som blant annet Maars Johnsen. Han regner nok med at det blir litt kriging mot Sverige. Samtidig har de jo litt tekniske spillere i blant annet Ødegaard som kan servere disse spillerne på topp. Så er det er jo litt fart i både Braut Haaland og Joshua King, sier Morten Skjønsberg.

Spesielt Haaland, som kan få sin debut for A-landslaget, tror Skjønsberg kan skape problemer for forsvarerne. Og ifølge Lagerbäck er han ikke tatt med kun for å sitte på benken.

– Han har fantastiske egenskaper, og han har et potensial. Så bra har han gjort det i Salzburg er vår bedømming at det er en spiller som kan få spilletid, sier landslagssjefen.

– Det er veldig mange gode spisser her og mye kraft og trøkk i oss. Det skal vi la dem få kjenne, sier Haaland selv.

– På hvilken måte skal de kjenne det?

– De skal merke at vi er noen sultne spisser som er gira på å score mål.

– Det er ikke kjørt

Norge befinner seg i en vanskelig posisjon etter de fire første kampene i EM-kvaliken. Med fem poeng ligger de på en fjerdeplass, syv poeng bak Spania på topp og to poeng bak Sverige og Romania. De to sistnevnte er nok hovedkonkurrentene til andreplassen som gir plass til neste års EM.

– Slik tabellen er nå skal vi ha seks poeng. Da har vi skaffet oss et ganske bra utgangspunkt. Får vi fire poeng, må vi ha litt hjelp. Sånn ser jeg på situasjonen, men det er ikke kjørt. Vi skal først og fremst konsentrere oss på å få tre poeng mot Malta, så skal vi skru i gang maskinen igjen å slå Sverige, sier Lagerbäck.

Norge møter Malta på Ullevaal torsdag før de reiser over til Stockholm for å spille mot Sverige søndag kveld.