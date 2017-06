Gytkjær om Bendtner: – Det er tøft mentalt

– Man er avhengig av hjelp fra andre spillere. Det er veldig tøft mentalt, og man kan bli utålmodig, forteller Gytkjær om spissrollen i Rosenborg.

Dansken hadde stor suksess i Rosenborg. Fasiten etter fjorårets sesong ble 19 mål på 28 kamper i Eliteserien. Det står i stor kontrast til Bendtners tall.

På 13 kamper har storsigneringen kun scoret fire mål. Kritikken har haglet. Steffen Iversen kalte Bendtner oppskrytt, men RBK-trener Kåre Ingebrigtsen har tatt dansken i forsvar. Til VG sa treneren at det er hans skyld at Bendtner ikke har lyktes.

Gytkjær forteller at han har gitt Bendtner noen tips om hva som må til for å lykkes i RBK.

PRATET MED GYTKJÆR: Landsmennene Gytkjær og Bendtner fikk tatt en prat på mandagens treningsøkt. Foto: Erik Sergio Auklend / NRK

– Klart vi har snakket om det. Det er spesielt å være spiss i RBK. Det var også vanskelig for meg, og det tok lang tid før jeg ble vant til det.

Tror Bendter blir en suksess

Gytkjær mener spissplassen i Rosenborg står i sterk kontrast til hva han selv og Bendtner egentlig foretrekker.

– Det er en annen rolle enn vi var vant med tidligere. Vi liker å være mer involvert i spillet, men i Rosenborg er du litt mer stasjonær. Det handler mer om å binde opp stopperne, og å være på rett sted, til rett tid, forteller Gytkjær.

Han tror at det kommer til å løsne for landsmannen.

SLITER MED Å FINNE MÅL: Nicklas Bendtner har ikke fått det til å stemme i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Det er bare et spørsmål om tid før han blir vant til det, og banker inn mål.

Etter suksessen i Rosenborg var Gytkjær ettertraktet i utlandet. I vinter falt valget til slutt på den tradisjonsrike klubben 1860 München. Der gikk alt skeis.

Dansken fant nettmaskene kun to ganger, og klubben endte med å rykke ned. Økonomiske problemer førte etter hvert til at klubben også ble degradert.

– Jeg hadde en klausul i kontrakten, som sa at den ble terminert hvis vi rykket ned, forteller Gytkjær.

– Stor interesse

Denne uka er han tilbake på RBK-trening, men han avviser en retur til gamleklubben. Han forteller at det er en rekke grunner til at han er tilbake i Trondheim.

SUKSESS: Gytkjær hadde stor suksess i spissrollen i Rosenborg. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Jeg har kombinert litt. Jeg er her for å besøke noen av gutta, og så har jeg en leilighet som jeg skulle ha solgt. Det er ikke aktuelt med en retur til Rosenborg. Jeg hadde en fantastisk tid her, og det er en fantastisk klubb, men jeg fikk smaken på å være ute nå.

Gytkjær forteller at interessen har vært stor etter at kontrakten med 1860 München ble kansellert.

– Det har vært stor interesse. Jeg hadde en veldig god periode her, og det har ikke klubbene glemt. Nå er vi veldig nøye på å velge riktig klubb.