– Akkurat nå skal jeg innrømme at jeg er veldig lettet, sier Hansen til NRK.

Hun har blitt omtalt som Norges største VM-favoritt i forkant av mesterskapet og Gyda Westvold Hansen skaffet seg et svært godt utgangspunkt før langrennet fredag ettermiddag.

På grunn av stadig bedre forhold gikk juryen ned på farten før Hansen skulle hoppe, men forholdene var da for gode til at hun fikk grønt lys.

Så snudde vinden, men Hansen taklet presset og i krevende forhold hoppet hun 91 meter og leder med 20 sekunder før langrennet.

– Det er kjempevanskelige forhold, slik jeg ser det. De har gått ned på farten og med baktrekk over kulen må man virkelig levere god hopping og være tålmodig. Hun trøkker ned på kanten som ingen andre i dette feltet, sier NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen.

– Hun må sitte en stund, men hun takler det på en veldig god måte, synes jeg, sier NRKs hoppekspert Anders Bardal.

Hansen analyserer det selv slik:

– Jeg så på toppen der at nå begynner det å bli tungt over kulen der. Jeg har hoppa her i bakvind kontra oppdrift før, og jeg vet hvor stor forskjell det gjør og hvor mye det har å si. Jeg synes jeg gjør jobben bra på kanten egentlig, og da holder det akkurat, sier hun.

Gyda Westvold Hansen tar ledelsen Du trenger javascript for å se video.

– Blir det gull nå, Gyda?

– Ja.

Sportssjef Ivar Stuan avslører også at det var litt utstyrsproblemer for Hansen.

– Det blir veldig mye rart på slutten, hvor forholdene snur og det skjer noe med klipsen til Gyda også. Hun lurte på «hva i h...... som skjedde der», og så sa Tom Hilde (hopptrener for kombinertløperne) at det ikke løste ut helt. Det var derfor også skien ikke kom helt også, sier Stuan.

Hagen med i medaljekampen

Ida Marie Hagen, som har vært den raskeste langrennsløperen av kombinertkvinnene denne sesongen, var også svært glad etter å ha hoppet 92 meter. Med det er hun nest best av de norske etter hoppdelen, på en ellevteplass, ett minutt og åtte sekunder bak Hansen.

– Hun har virkelig lagt grunnlaget for en medalje her, sier Evensen.

I pressesonen etter hopprennet kom også beskjeden fra sportssjef Stuan om at Hagen nå er tatt ut til den blandede lagkonkurransen senere i mesterskapet, hvor laget består av to kvinner og to menn.

Like bra gikk det ikke for Mari Leinan Lund, som falt etter et hopp på 90 meter. Dermed er hun trolig ute av medaljekampen før langrennet.

– Litt kjipt, sier Leinan Lund om fallet.

Fall på Mari Leinan Lund Du trenger javascript for å se video.

Regjerende mester

Hansen har vært den store eneren i kombinert for kvinner. Siden verdenscupen først ble startet i 2020/21-sesongen har hun vunnet 16 av 18 verdenscuprenn som har blitt arrangert.

20-åringen ble også verdensmester for to år siden, da kombinertkvinnene for første gang hadde en øvelse på VM-programmet. Den gang ble det trippelt norsk, med Mari Leinan Lund og Marte Leinan Lund på plassene bak.

Kombinertkonkurransen avsluttes med 5 kilometer langrenn, som starter 14.15.