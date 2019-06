Sånn er det nemlig å være college-utøver i USA. Så lenge norgesrekordholderen skal konkurrere for The University of California, Los Angeles (UCLA) i det amerikanske studentmesterskapet NCAA, har han ikke lov til å tjene penger på idretten sin.

Han må være amatør.

– Jeg er stolt av å representere skolen min, og tenker ikke så mye på det. Jeg er fornøyd med hvor jeg er og hva jeg er, og kommer til å fortsette, sier Sondre Guttormsen (20).

NRK møter ham sammen med regjerende verdensmester, amerikanske Sam Kendricks (26), før Bislett Games.

Betalt skolegang

Der er det premiepenger til de åtte beste. Vinneren får 10.000 amerikanske dollar, tilsvarende rundt 86.000 kroner. Nummer åtte får 1000 dollar, altså 8600 kroner.

Det skal mye til at Sondre Guttormsen vinner, men han har alle muligheter til å komme på premieplass. Men dem kan han altså ikke ta imot.

– Det er riktig, bekrefter han.

– Økonomisk sett er det ikke det beste?

– Jeg vet ikke. Jeg bor hjemme når jeg er i Norge, og jeg har et stipend som gjør at noen betaler for skolegangen min. Det er bra, og jeg nyter college og å studere, og å være en del av et lag, påpeker han.

NORSK REKORD: Sondre Guttormsen satte ny norsk rekord med 5,75 under EM i Berlin i fjor. Du trenger javascript for å se video. NORSK REKORD: Sondre Guttormsen satte ny norsk rekord med 5,75 under EM i Berlin i fjor.

– Hopper for middagen

– Jeg tror alle i Norge blir mer stolt av ham, han hopper ikke for pengene, han hopper for Norge, sier Sam Kendricks, som minner om hvordan profflivet er:

– Det innebærer at du hopper for middagen din. Jeg blir hele tiden målt på min siste konkurranse.

For de fleste går det likevel en grense for hvor langt man er villig til å strekke seg for amatørstatusen.

Svenskamerikanske Armand Duplantis krysset den grensa denne uka. Duplantis er like gammel som Guttormsen og har én sesong bak seg som college-utøver.

Onsdag undertegnet han en avtale med utstyrsgiganten Puma som gjør ham til profesjonell. Dermed kan han også begynne å ta imot premiepengene han måtte avslå i fjor.

FERSK PROFF: Armand Duplantis byttet status fra amatør til profesjonell to dager før Bislett Games. Foto: Martin Meissner / AP

– Vet hvor mye jeg har tapt

Duplantis har foreløpig åpenbart større inntektsmuligheter som proff enn det Guttormsen ville hatt.

I 2018 måtte han takke nei til rundt 300.000 kroner i premiepenger bare i Diamond League.

– Jeg vet hvor mye jeg har tapt, men jeg føler ikke jeg har tapt noe annet enn penger. Jeg konkurrerte i Diamond League sist år og vant EM. Jeg erfarte like mye som en hvilken som helst proff, sier Duplantis til NRK.

Kanskje er Duplantis og Kendricks de to største favorittene på Bislett. Men begge stiller med stor respekt for en norsk amatør.