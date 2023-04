Storspill fra Zuccarello: To scoringer i Wild-seier

Etter to bortekamper i Dallas, spilte Minnesota Wild sin første hjemmekamp i best av syv-serien mot Dallas Stars natt til lørdag.

Det endte i en fest for hjemmesupporterne, mye takket være Mats Zuccarello.

Nordmannen scoret kampens første mål mot slutten av den første perioden, like etter en dropp. Inne foran mål klarte han å snu seg raskt og på backhand sendte han pucken lekkert forbi keeper og i mål.

1–0 ble til 3–1 etter den andre perioden og i den tredje perioden punkterte Zuccarello kampen da han utnyttet en overgang med snaut seks minutter igjen av kampen. Nordmannen fikk pucken i midtsonen og alene med Stars-keeper Jake Oettinger vippet han pucken elegant opp i hjørnet.

Ryan Hartman fastsatte sluttresultatet til 5–1 og Minnesota Wild leder dermed 2–1 i kamper, før den fjerde kampen, også den på hjemmebane for Wild, natt til mandag.

– Vi spiller mot et veldig godt lag og vi vet at vi må være på vårt beste for å ha en mulighet til å slå dem. Det var god innsats fra alle. Alle bidro, uansett om det var offensivt eller defensivt, sier Zuccarello på en pressekonferanse etter kampen.