Guro Reiten forlenget med Chelsea

Guro Reiten har signert en ny treårsavtale med den engelske storklubben Chelsea.

London-klubben opplyser om forlengelsen på sine nettsider onsdag. Den nye avtalen strekker seg til sommeren 2025.

Reiten kom til Chelsea fra LSK i 2019, og hun har blitt en svært viktig brikke i mannskapet til suksessmanager Emma Hayes. Chelsea har vunnet ligagullet i England de tre siste sesongene.

– Vi har allerede oppnådd så mye i løpet av min tid her i klubben, og jeg gleder meg virkelig til å se hva vi kan få til videre, sier Reiten i en kommentar på klubbens nettside.

Chelseas daglige leder Paul Green er godt fornøyd med å ha Reiten med på laget i ytterligere tre år. Reiten spilte 35 kamper og scoret elleve mål for London-klubben forrige sesong.

– Vi er glade for at Guro har forlenget kontrakten med klubben. Mål og de målgivende pasningene hennes har vært avgjørende for lagets suksess de siste årene, sier han.