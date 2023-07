Det er berre timer igjen før Noreg opnar VM mot vertsnasjon New Zealand.

Chelseas norske kantstjerne er klar for å gjere opp for fjorårets nedtur i fotball-EM, der Noreg berre vann ein kamp i gruppespelet.

– Å få spele meisterskap for Noreg er noko av det aller største ein kan oppleve og få vere med på. Eg har jo vore med på to EM, som har blitt to store nedturar. Vi kom sterkare ut av den første, så vi får håpe vi klarer det no og, pluss pluss, smiler ho til NRK.

Men vegen til verdsmeisterskapet i New Zealand og Australia har vore tung.

PREGA: Reiten var prega etter fiaskoen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Ein blir deprimert og lei seg

Sjølv om motivasjonen igjen er på topp, tok det lang tid for angrepsspelaren å komme seg etter den flaue EM-exiten. Reiten fortel at EM ikkje blei nemnt i det heile tatt dei første dagane etter dei returnerte til Noreg.

– Ein blir jo liksom, eg veit ikkje, deprimert og lei seg. Sjølv om fotball eigentleg ikkje er så viktig, så betyr det alt i heile verda for oss. Så når ein mislukkast slik som vi til dei grader gjorde, så veit ein ikkje kvar ein skal gjere av seg. Det tok tid og det kjem alltid til å vere litt vondt, men det er slike opplevingar ein får som idrettsutøvar. Det er ikkje berre positive ting ein får i fleisen. Ein får nedturar òg, fortel ein ærleg 28-åring.

– Følte du deg deprimert etter EM?

– Ja, det kjentest jo sånn ut der og då. Det var ikkje så mykje som var artig og det var ikkje mykje eg hadde lyst til å gjere. Eg låg på sofaen inne og hadde ikkje så lyst til å møte folk, sjølv om alle ville ver hyggelege og berre vil mitt beste, men det blir litt sånn at ein går med hovudet bøygd, forklarar Reiten.

Ho føla på skuldkjensle, for angrepsspelaren hadde ønska å bidra meir i meisterskapet enn det ho klarte å gjere.

– Det var surt, innrømmer landslagsstjerna.

Etter flausen kunne ho grave seg ned og tenkje «nei, eg blei ikkje noko betre enn det her», eller så kunne ho reise seg opp igjen og jobbe enda hardare for at det ikkje skulle skje igjen.

Reiten valde det siste.

Seriemeister

Sjølv om EM blei ein fiasko, fekk Reiten seg ein skikkeleg opptur i klubbfotballen denne sesongen.

I år vann ho den engelske superligaen for kvinner med Chelsea.

– Eg har mitt desidert beste fotballår bak meg, men det er jo ikkje bra nok no. Det som var bra nok i går er ikkje bra nok i morgon liksom. Ein vil jo alltid vidare. Eit lag der eg kjenner dei eg spelar med veldig godt og dei kjenner meg, så då er det enklare å vite korleis ein skal spele kvarandre gode, seier Reiten.

SERIEMEISTER: Guro Reiten og Chelsea vann den engelske superligaen denne sesongen. Foto: Reuters

28-åringen trur suksessen med Chelsea har hjelpt ho til bli ein betre landslagsspelar.

– Det har vore ein kjempesesong for meg. Ein må berre ta med seg den sjølvkjensla og trua på seg sjølv inn her. Vite at ein kan, og bidra med den erfaringa og det eg har lært gjennom fotballkarrieren, fortel Reiten på pressetreff frå New Zealand.

Ho meiner heile laget stiller sterkare i år, enn då dei gjekk på kjempesmellen i gruppespelet i EM i fjor:

– Vi er alle eitt år eldre og har litt meir erfaring. Alle saman har vist i klubben at vi har tatt steg som fotballspelarar. Det igjen reflekterer over på våre prestasjonar som landslag. Vi har eit nytt trenarteam, med ein litt ny måte å spele på med eit meir defensivt fokus. Eg synest vi har vist det siste året at vi har tatt nokre steg og fått gode resultat mot gode nasjonar. Eg synest vi heng meir saman som eit lag.

Torsdag speler Noreg opningskampen i VM mot New Zealand og konkurranseinstinktet til Reiten er på plass.

– Mitt mål er det same kvar einaste dag. Eg skal vere den beste versjonen av meg sjølv når eg går ut på bana. Eg er ein angrepsspelar som ønsker å bidra til å score mål.