Kampen mellom LSK Kvinner og Vålerenga var 36 minutter gammel da Pettersen fikk et ublidt møte med hoften til LSK-angriper Mimmi Löwfenius Veum. De to dundret inn i hverandre i hvert sitt forsøk på å nå ballen, og etter sammenstøtet ble målvakten liggende.

Veum var umiddelbart borte og sjekket hvordan det gikk med Pettersen, og også Vålerengas medisinske apparat kom til for å hjelpe.

– Man blir jo redd i slike situasjoner når man har hatt mange av de trøkkene, sa Solveig Gulbrandsen på TV 2s sending.

HER GÅR DET GALT: LSK-angriper Mimmi Löwfenius Veum og Guro Pettersen dundret inn i hverandre i løpet av den første omgangen mellom LSK Kvinner og Vålerenga. Foto: Skjermdump / TV 2

Gikk gråtende av banen

Etter noen minutters stopp i spillet, der Pettersen blant annet var gjennom noen balansetester, bestemte hun seg for å fortsette mellom stengene.

Kort tid senere tok hun seg til hodet og måtte kaste inn håndkleet.

– Vi skal ikke spekulere for mye i hodeskader, men det er fort mulig at VM røk for henne der, faktisk, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Pettersen gikk skuffet av banen i det 43. minutt og var tydelig opprørt. Etter at hun ble erstattet av Klara Sporsem, tørket hun tårene. Det er nemlig bare tre uker til Norge tar fatt på fotball-VM i Australia og New Zealand.

Den 20. juli spiller det norske landslaget sin åpningskamp mot New Zealand. De andre nasjonene i Norges gruppe er Sveits og Filippinene.

– Sånn kan vi ikke ha det

Vålerenga-trener Nils Lexerød var ikke fornøyd med Guro Pettersens skade. På spørsmål om hvordan det gikk med målvakten, svarer han:

– Det er jeg ikke sikker på om går så bra. Her må dommerne på jobb og begynne å beskytte spillerne. Sånn kan vi ikke ha det.

SPESIALLAGET: Guro Pettersen spiller med et spesiallaget pannebånd. Hun har hatt mange hjernerystelser i løpet av karrieren. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Pettersen er en av tre keepere i landslagstrener Hege Riises VM-tropp. De to andre er Aurora Mikalsen og Cecilie Fiskerstrand. Sistnevnte spiller for LSK Kvinner og var borte hos Pettersen idet hun forlot banen.

Hodeskader er alltid skummelt, men kanskje litt ekstra for Pettersens del. Hun spiller fra før med et spesiallaget pannebånd ettersom hun i lang tid har slitt med hjernerystelser.

Det har vært et par tøffe uker for Pettersen. For bare noen dager siden hadde hun en ordentlig tabbe som kostet Vålerenga alle poengene mot Røa: