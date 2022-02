Kulturministeren likevel ikke til Paralympics

Kulturminister Anette Trettebergstuen kommer likevel ikke til å dra til Paralympics. Det bekrefter hun overfor NRK.



– Det handler om utelukkende om koronasituasjoner og de komplikasjonene det medfører. Etter en helhetsvurdering har jeg kommet til at jeg ikke kan risikere å sitte 21 dager i karantene i Kina, sier Trettebergstuen.



Kulturministeren hadde nylig korona. Etter rapporter fra Kina om at folk som nylig har gjennomgått sykdommen har testet positivt i Kina, ønsker hun ikke å reise og risikere å bli sittende isolert i Kina.



– Jeg hadde gledet meg til å reise ned til Paralympics og støtte opp om de flotte parautøverne våre. Jeg er opptatt av at idretten skal være for alle og at kulturministre skal være på Paralympics. Men nå blir det et nytt Paralympics uten en kulturminister, sier hun.



Trettebergstuen skulle bli den første kulturministeren som deltok på Paralympics fremfor OL. Isteden må hun nå følge lekene hjemmefra.



Regjeringen er heller ikke tilstede under OL. Dit skulle utenriksminister Anniken Huitfeldt, men hun droppet reisen av samme årsak.