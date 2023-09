Gullsjansen glapp for Bullen

Grace Bullen tapte onsdagens semifinale i bryte-VM 2-1 mot Sakura Motoki fra Japan. Bullen tok det første poenget, men det holdt ikke. Etter at hun kom under, måtte også det norske gullhåpet behandles for en skade inne på matta.

Etter kampen ønsket en skuffet Bullen ikke å snakke med NRK.

Tapet betyr at billetten i neste års OL i Paris ikke er sikret. Bullen går nå til en av de to bronsefinalene. Vinner hun den, går hun automatisk til OL.

De to tapende bronsefinalistene skal bryte om én OL-plass.

Den norske bryteren viste solid form tidligere onsdag. Hun startet med å slå Angelina Rodrigues 4-0 i første kamp, og deretter ble det 7-1-seier over Esther Kolawole i åttedelsfinalen.

I kvartfinalen ble Kriszta Tunde Incze fra Romania utklasset 10-0.