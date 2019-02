Gullhåpet i villrede før VM-debuten: – Ingen god følelse

– Jeg sitter inne med litt usikkerhet, sier Jarl Magnus Riiber.

NRK møter det norske gullhåpet før han skal ha sin VM-debut fredag morgen. Kombinertløperen har i flere år vært helt suveren i hoppbakken.

Derfor er det uvant at han i tiden før VM har vært et stykke unna vanlig hoppform.

– Så ikke sånn kjempebra ut

Riiber fikk ikke svarene han ønsket under den siste hopptreningen torsdag heller, hvor han ble nummer 11 og 14.

– I går hadde jeg en ok dag, men i dag blir jeg for ivrig og har et arbeidsuhell. Det er ingen god følelse å ha med seg, sier han.

Riiber vet hva problemet er, han har bare så langt ikke helt greid å løse det.

– Jeg har slitt litt med balansen, og ikke klart å stå imot trykket som kommer på hoppkanten, sier 21-åringen, og legger til at han nå har endret litt på bindingssetupen sin for å prøve å få mer balanse.

– Jeg synes jeg har funnet gode arbeidsoppgaver som jeg jobber etter, men det blir bare med 80 prosent. Jeg savner det siste, og håper det kommer.

Riiber under hopptrening i Innsbruck. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NRKs kombinertekspert Fred Børre Lundberg skjønner hvorfor Riiber føler seg litt usikker.

– Det så ikke sånn kjempebra ut på trening. Det var noe dødt over hoppingen i forhold til østerrikerne Mario Seild og Frans Josef Rehrl, for eksempel. Det er tydelig at han sliter litt med timingen, så han har litt å jobbe med, sier Lundberg.

Prøvde gammel løsning

De siste ukene har Riiber jobbet hardt for å prøve å finne hoppformen. Da har han en metode som har løst problemer tidligere.

Før VM dro han til Midstubakken, men ikke for å hoppe i bakken han pleier å trene i. I stedet hoppet han hopp etter hopp i den lille 60-metersbakken, helt for seg selv.

– Jeg har alltid vært fan av å gå ned i bakkestørrelse. Da kan man finne litt den balansen som jeg snakker om. Det er lettere i en liten bakke, hvor du er nødt til å stå skikkelig oppå beina. Det ga greie svar, og jeg dro hit med selvtillit, sier Riiber.

Lundberg, selv tidligere verdensmester i kombinert, gjorde det samme da han støtte på problemer som aktiv.

– Det er lurt. Han har gjort det tidligere når han har vært rådvill, og det har løst ting, men det er jo ikke et godt tegn at han måtte ty til det, heller, sier Lundberg.

Flere norske medaljekandidater

NRK-eksperten tror likevel fortsatt på gull til Riiber.

– Slike problemer kan av og til snu over natta. Sånn er skihopping. Nå skal han konkurrere, og det har han hatt mange gode opplevelser med, sier Lundberg.

Om det ikke skulle klaffe helt i hoppbakken, har Riiber uansett vist styrke i langrennssporet. Han har vunnet hele 10 verdenscuprenn denne sesongen, og allerede tatt sammenlagtsseieren der. Den ene seieren tok han etter å ha vært helt nede på 11.plass i hoppdelen.

– Hvis han får en normal dag, skal han ta gullet, sier Lundberg.

Det norske laget i VM består av Riiber, Jan Schmid, Jørgen Graabak, Magnus Krog og Espen Bjørnstad. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Lundberg peker på at Norge dessuten har flere medaljekandidater.

Jørgen Graabak har vunnet to verdenscuprenn og vært på pallen flere ganger denne sesongen, mens Espen Bjørnstad har levert sterk hopping i tiden før VM. Jan Schmid har kun satset på VM i år, og Lundberg er spent på hva veteranen kan prestere.