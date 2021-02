Gullhåpet etter norsk fiasko-VM: – Ville ikke trykket på panikknappen enda

VM i 1989. Det var forrige gang Norge reiste hjem fra et mesterskap uten medalje. Den solide statistikken kan ødelegges i år, dersom ingen av de gjenværende utøverne tar medalje.

– Den blir ikke ødelagt, sier Sebastian Foss Solevåg om statistikken.

– Du har troen på det?

– Ja.

Svaret kommer ganske kontant. Han har tro på medalje, og nevner blant annet storslalåm, kvinnene og team-øvelsen som eksempler.

– Vi har vel seks øvelser igjen, så jeg ville ikke trykket på panikknappen enda, sier Solevåg og smiler lurt.

– Vi har langt fra gitt opp

For selv om Henrik Røa og Kajsa Vickhoff Lie har gitt norske seere noen etterlengtede oppturer, så har medaljene uteblitt. Flere skader like før mesterskapet svekket Norges medaljesjanser.

Landslagssjefen forteller at alpinherrene er klare. Foto: Norges Skiforbund / NTB

Nå har fartsspesialistene har reist hjem, og det er opp til teknikkjørerne å sikre at det norske laget ikke reiser tomhendt hjem. Men i likhet med fartslaget, er også teknikklaget preget av skader.

– Det er jo helt klart at vi stiller jo med mye færre medaljesjanser, sier landslagssjef Steve Skavik.

Men heller ikke han svetter av tanken om at Norges gode medaljestatistikk i mesterskap kan brytes.

– Vi har jo Henrik (Kristoffersen) og Sebastian (Foss Solevåg) igjen. Begge har vært på pallen, begge har vunnet renn. Så absolutt, vi har langt fra gitt opp det her, sier Skavik.

Kjenner ikke på press

Vanligvis kommer slalåm- og storslalåmkjørerne ned til et mesterskap der det alltid har vært noen medaljer i boks fra før.

Denne gangen er ikke det tilfelle, og de har seks øvelser å gjøre det helt store på. Men presset som følger med dette kjenner ikke Solevåg noe på.

Tirsdag trente Solevåg alene for første gang på lenge. Foto: Tommy Barstein / NRK

– Null. Man prøver jo så godt man kan uansett hvordan renn det er. Man tenker ekstremt lite på at det er et VM.

– Selvfølgelig, man vet at det er topp tre som gjelder, men utenom det så kjenner jeg ikke noe press. Det legger vi på oss selv, sier 29-åringen.

Så tross et skadepreget lag, er det fremdeles lov å håpe på medalje for nordmenn som følger alpin-VM. Og landslagssjefen mener at de sterkeste kortene er igjen.

– Så du er enig med Sebastian, ikke trykk på panikknappen enda?

– Nei, nei. Vi kjører på helt ut, sier Skavik.