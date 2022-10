Eikrem på gråten etter tøft år: – Fatter ikke hvordan han har klart det

Sprangridning: Gulliksen skrev historie i verdenscupen

Victoria Gulliksen åpnet verdenscupsesongen i sprangridning på hjemmebane på imponerende vis og tok 2.-plassen. Marie Valdar Longem ble nummer fem.

På Fornebu utenfor Oslo ble historie skrevet.

– Vi har aldri før hatt to så gode plasseringer i en verdenscupklasse, sier president Tore Sannum i Norges Rytterforbund i en pressemelding.

Gulliksen var blant 11 av 32 ryttere som kom seg feilfritt gjennom grunnomgangen med en hinderhøyde på 1,60 meter. Gulliksen og hesten Equine America Papa Roach var feilfri og rask i omhoppingen. Kun Bryan Balsiger fra Sveits var bedre og vant.

– Dette er min største prestasjon hittil. Jeg har aldri før vært feilfri i en verdenscup, så å gjøre dette nå foran hjemmepublikummet er bare helt utrolig, sier Gulliksen.

Marie Valdar Longem med Echo de Virton sørget for at det for første gang i historien har vært to norske ryttere med i omhoppingen. Hun endte på 5.-plass, som var hennes beste resultat i verdenscupsammenheng. (NTB)