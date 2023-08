Gullfavoritt mister VM

Bekreftet: Harry Kane klar for Bayern München

Overgangssagaen rundt Harry Kane er endelig over. Lørdag bekrefter Bayern München at de har signert den britiske stjernespissen.

Samtidig tar Kane farvel med Tottenham i en video publisert på sosiale medier.

– Det er vanskelig å sette ord på hvordan man skal si farvel til en klubb og supportere som har gjort så mye for meg i min karriere. Dere vil alltid være i mitt hjerte. Takk, Tottenham. Og takk til Tottenham-supporterne, skriver han.

I videoen forteller han at han følte det var rett tidspunkt å bytte klubb.

– Jeg ville ikke gå inn i sesongen med mye snakk om min usikre fremtid. Jeg tror det er viktig at manageren får ro til å jobbe med å få Tottenham opp rundt toppen av tabellen

Kane har signert en kontrakt til juni 2027 og har fått tildelt draktnummer ni.

Kane fikk sin Premier League-debut for «Spurs» i 2012-13-sesongen. Det tok to sesonger før han slo til for fullt. Han står med 213 ligamål for Tottenham. Det er 47 scoringer færre enn Alan Shearers PL-rekord.