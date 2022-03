– Jeg er selvfølgelig skuffa. Jeg vet at jeg kommer inn her som den desidert beste. Jeg vet ikke, jeg følte meg ikke helt bra i dag, sier Ingebrigtsen til NRK.

Jakob Ingebrigtsen lå helt i tet fra start til mål i VM-finalen på 1500 meter.

Ingebrigtsen lå til og med an til verdensrekord en stund, men roet litt ned og ville heller kontrollere inn gullet. Det klarte han ikke. På oppløpet kom Samuel Tefera opp på siden av Ingebrigtsen. I en intens duell de siste meterne, var det den tidligere verdensrekordholderen som var sterkest.

Ingebrigtsens tid ble 3,33,02. Han var 25 hundredeler bak vinneren.

Det er ikke nordmannen fornøyd med.

– Jeg følte ikke at jeg var så bra som jeg skulle vært underveis. Jeg har ikke peiling på hvorfor, sier Ingebrigtsen.

Storebror Henrik er ikke fullt så kritisk.

– Jeg tror alle forstår at Jakob er skuffet med hans ambisjoner. Alle oss andre rundt ham er kjempestolte over en sølvmedalje i VM, sier Henrik til NRK.

Slakter seg selv

For med OL-gull fra i sommer, og verdensrekord på øvelsen for en måned siden, gikk Ingebrigtsen til VM-finalen som storfavoritt.

– Selvfølgelig prøver jeg å gjøre så godt jeg kan for at dette ikke skal skje. Men for å være helt ærlig så jeg ikke dette komme. Jeg følte meg ganske bra på oppvarming og, sier 21-åringen.

– Hvor ofte har du slike dager?

SKUFFET: – Jeg har vunnet OL og satt verdensrekord nylig, så jeg skulle absolutt vunnet i dag, sier Jakob Ingebrigtsen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

– På trening har jeg nesten det hele tiden, men det er sjelden jeg føler meg så dårlig i konkurranse.

For Ingebrigtsen er klar på at dette gullet skulle han ha tatt. Alt annet er for dårlig, ifølge han selv.

– Når man vinner, så vil man jo vinne neste gang også. Om man ikke kan leve opp til det har man ikke en positiv utvikling i alle fall.

Allerede etter halvannen runde var Ingebrigtsen i ledelsen. Fra front prøvde nordmannen å kverne i stykker konkurrentene.

Med tre runder igjen virket det som om Ingebrigtsen hadde full kontroll. Han kikket seg til siden og holdt kontroll på konkurrentene. Men så roet Ingebrigtsen litt ned. Nordmannen selv er usikker på hvorfor det ikke fungerte som han ønsket.

– Jeg skal i utgangspunktet være god nok til å gjøre som jeg vil i det feltet her, sier Ingebrigtsen.

– Ikke så mye positivt å ta med seg

Jakob Ingebrigtsen satte verdensrekord på øvelsen tidligere i vinter, da han løp på 3.30,60 i et innendørsstevne i Frankrike i februar. Den gangen hadde Ingebrigtsen harer som gjorde mye av jobben for han. Da slo han Tefera, men i dag ble altså etiopieren bedre.

GRATULERTE: Jakob Ingebrigtsen måtte bare innse at Samuel Tefera var bedre enn han i dag. Foto: Nikola Krstic / NTB

– I Frankrike var jeg mye bedre enn dette, og jeg følte meg bra på trening. Jeg skal ikke skylde på sykdom, men jeg presterte ikke som jeg håpet. Når de andre er på sitt beste, er vi nesten like gode. Jeg har ikke noe annet å si enn at jeg ikke følte meg noe bra, sier Ingebrigtsen.

I gårsdagens semifinale hadde nordmannen full kontroll. Han lå bak i feltet en stund, før han rykket frem til tet og kontrollerte feltet de siste rundene. Men i dag fungerte altså ikke kroppen like bra.

– Det er ikke så mye positivt å ta med seg. Men det nøytrale er at man kan underprestere av og til, selv om man har gjort alt rett i forkant. Så mye annet enn det vet jeg ikke.

