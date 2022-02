Gullet glapp på siste skyting for brødrene Bø

Johannes Thingnes Bø kom i dag ut av isolasjon etter å ha vært nærkontakt med koronasmittede Jarl Magnus Riiber på flyturen til Kina. Og det var tydelig at yngstebror Bø hadde ladet opp batteriene før normalstarten.

Sammen med storebror Tarjei Bø valgte han å starte med tidlig startnummer i dag, og de la lista for konkurrentene både i sporet og på standplass.

Før start ble det sagt at man var avhengig av 19–20 treff på standplass for å vinne med forholdene i Zhangjiakou tirsdag formiddag norsk tid.

Men yngstebror Bø dro på seg sitt andre tilleggsminutt på det nest siste skuddet og åpnet opp for konkurrentene.

Johannes Thingnes Bø med én bom på siste skyting

Et treff fra gull

Blant dem var Tarjei Bø som hadde tre fulle hus på vei inn til siste skyting, og på den avgjørende serien så alt så lovende ut for Bø, men på det aller siste skuddet bommet stryningen og var sjanseløs på gullet etter svak fart i sporet.

Det var ikke Quentin Fillon Maillet som til tross for to bom gikk ut over halvminuttet foran Thingnes Bø etter den fjerde skytingen.

Med 20 sekunder bedre langrennstid enn yngstebror Bø tok den franske verdenscuplederen gullet på normalstarten.

Anton Smolski var en av ytterst få som skjøt 20 treff tirsdag, men måtte nøye seg med sølv etter å ha vært uten sjanse til å kopiere langrennsfarten til Fillon Maillet.

Han klarte likevel å holde unna for Thingnes Bø og sikret sølvet foran stryningen på bronseplassen.

Lægreid og Christiansen skuffet

Norge hadde fire gullkandidater på start i herrenes normaldistanse i OL. Den aller største favoritten, Sturla Holm Lægreid, har aldri blitt dårligere enn nummer fem på distansen på det øverste nivået, men den regjerende verdensmesteren åpnet med bom og hadde til slutt tre bom.

Vetle Sjåstad Christiansen hadde store forhåpninger før dagen, men med tre bom på de to første skytingene var geilingen aldri i nærheten av å være med i medaljekampen.