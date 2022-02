Røiseland pådro seg ett tilleggsminutt på den første liggserien, men hadde alle muligheter til å ta gull etter fullt hus på de to neste skytingene.

Etter fire skudd på den siste serien lå Røiseland fortsatt an til å bli olympisk mester individuelt for første gang i karrieren.

Så kom bommen hun ikke tålte.

SVART ØYEBLIKK: Her tror Marte Olsbu Røiseland at hun har skuslet bort OL-medaljen. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

– Da var jeg så forbanna, om det er lov å si. Den bommen kommer jeg til å plages over resten av livet, erkjenner Røiseland overfor TV Norge.

Ville spole tilbake tiden

Slik beskriver hun det overfor NRK:

– Jeg følte på en måte jeg hadde kontroll, men det er tøft å gå her, og man kjenner høyden. Ikke bare fysisk, men også på skytingen. Man er sliten i både kropp og hode. Øye-hånd-koordinasjonen henger ikke med. Jeg tror jeg avslutter litt tidlig, og med en gang jeg skyter, er jeg bare så sykt irritert, sier Røiseland, og fortsetter.

– Jeg skulle bare ønske jeg kunne spolt noen sekunder tilbake og gjort det en gang til, det er lenge siden jeg har vært så irritert på meg selv.

Dermed gikk gullet til tyske Denise Herrmann og sølvet til franske Anaïs Chevalier-Bouchet. Herrmann tok for øvrig OL-bronse i langrennsstafett i 2014.

SMILET TILBAKE: Marte Olsbu Røiseland fryktet hun hadde skutt bort medaljen. Det hadde hun ikke, selv om gullet røk. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Aldri før vært så letta

Men det ble medalje på Marte Olsbu Røiseland, som ble nummer tre. Medaljen var truet av tyske Vanessa Voigt, men en sterk avslutning av Røiseland berget norsk bronse.

Når hun får medaljen bekreftet av NRK, sier hun:

– Hvis det er sikkert, så har jeg aldri før vært så letta i hele mitt liv. Det var så nedtur da jeg skjøt den bommen på stående, og jeg var skikkelig skuffa da jeg kom i mål, og da å ha fått en opptur igjen nå, det hadde smakt skikkelig bra.

Mens hun snakker mef NRK, kommer også tårene.

– Det er så mye følelser, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sortere dem. Jeg er selvfølgelig kjempelettet hvis det skulle bli medalje i dag. Jeg hadde veldig sett fram til normalen. Litt fordi jeg begynner å dra på årene, og normal er på en måte en øvelse jeg ikke har fått til ennå, og som jeg hadde veldig lyst til å prøve å få til, forteller hun.

HELBOM: Tiril Eckhoff gikk raskest, men det hjelper lite med fem tilleggsminutter på standplass. Foto: Torstein Bøe / NTB

Fem bom for Eckhoff

31-åringen hadde nest beste langrennstid av samtlige, uten at det var noen god følelse underveis i tynnlufta på 1800 meters høyde.

– Jeg var svimmel og uvel og usikker på om det skulle holde helt inn. Det er ikke så farlig om jeg faller i koma når jeg går inn, sier hun til TV Norge

Norges andre gullhåp, Tiril Eckhoff, skjøt tre bom på siste stående. Med totalt fem tilleggsminutter, samtlige på stående, var hun naturligvis sjanseløs i medaljekampen – selv om hun hadde beste langrennstid.

– Det var hardt. Jeg har på en måte forberedt meg godt til denne normalen her, men jeg var ikke helt forberedt på å bomme så mange bommer, erkjenner hun overfor NRK etter 22.-plassen.

– Hvorfor blir det fem bom?

– Det eneste jeg kan si nå, er at jeg startet veldig godt, og så blir jeg litt treg. Jeg har slitt litt med det før også i høyden. Det er øye-hånd-koordinasjon. Jeg tror jeg skyter på svart blink, men så gjør jeg ikke det, og det er litt frustrerende. For i mitt øye ser det ut som jeg treffer, sier Eckhoff, som hadde en ustø start på løpet:

Tiril Eckhoff faller nesten Du trenger javascript for å se video.

Nærkontaktkarantene

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt bare én bom, men holdt ikke høy nok fart i løypa til å kjempe om medalje. Hun ble likevel nest beste norske på en åttendeplass.

– Veldig fornøyd med skytinga mi og ikke minst å prestere et steg opp på skytebanen i Ol. Samtidig kjente jeg i dag tidlig da jeg våknet opp at jeg ikke hadde den beste dagen fysisk og at i dag var det 20 treff som gjaldt for min del, sier Tandrevold, som har ladet opp til løpet i nærkontaktkarantene.

– Den siste uka har jeg også fått et lite perspektiv på det. Hva er vitsen med å grue seg, fordi alternativet mitt hadde vært å ikke komme på start som Jarl (Magnus Riiber) blant annet.

– Var det et lite sekund du trodde OL kunne ryke?

– Det er ikke noe gøy når du blir vekket av at det banker på døra og skjønner at det enten er antidoping eller dårlige nyheter. Da skjønte jeg at det var dårlige nyheter. Jeg føler meg veldig fin selv og har testa meg så mange ganger som det er mulig å teste meg. Jeg har tenkt mye på Jarl, som er en god venn av meg og at han ikke har mulighet til å stille på start i det hele tatt, sier hun.