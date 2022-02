Tok bronse etter emosjonelt døgn: – Jeg var ordentlig nedfor

– Det er bare når man snakker med nordmenn vet du, da begynner jeg å grine, sier Kilde til NRK.

Etter medaljeseremonien var det en tydelig rørt nordmann som måtte ta til tårene med bronsemedaljen rundt halsen.

– Denne dagen her skal jeg nyte til det fulleste. En bronsemedalje setter jeg høyt på lista, sier han.

Hør intervju med Kilde her:

– Det er ubeskrivelig

For han så ut til å ha kjørt et gulløp. Men så kom en østerriksk veteran ved navn Matthias Mayer på banen, og suste inn til OL-gull i super-G. Ryan Cochran-Siegle fulgte på, og tok over sølvplassen. Kilde måtte dermed ta til takke med bronse.

Men det føltes likevel godt med tredjeplass i dag, forteller Kilde.

– Det kjennes som en seier, og det var skikkelig digg. Etter gårsdagen og året generelt, som har vært en emosjonell berg-og-dalbane, så merket jeg da jeg krysset mållinjen i dag at jeg håpte det holdt til medalje. Og det gjorde det, sier han.

– Hvor mye betyr dette etter året du har hatt?

– Det er ubeskrivelig. Man håper og tror og drømmer og det som er, men når det først skjer så er det litt uvirkelig. Og det er en superdigg følelse. Første medalje i et stort mesterskap, da har jeg brutt en barriere i alle fall.

PALLEN: Aleksander Aamodt Kilde måtte se seg slått av Matthias Mayer (i midten) og Ryan Cochran-Siegle (til venstre). Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Mandag kjørte han inn til femteplass på utfor. Han var blant favorittene til å vinne konkurransen, men måtte gå tomhendt tilbake til hotellet.

– Jeg var ordentlig nedfor ganske lenge i går. Jeg pleier ikke å være så skuffa, sier Kilde på pressekonferansen etter OL-bronsen.

– Ti fete minutter

Adrian Smiseth Sejersted leverte også sterkt, og kjørte inn på en foreløpig andreplass bak Kilde. Han var strålende fornøyd, og hans landsmann Kilde virket vel så glad på sin kamerats vegne.

– Vi fikk ti minutter, jeg og Aleks. Det var mildt sagt ti fete minutter. Men så kom det to flinke gutter som surnet det litt til. Det var definitivt ganske bittert, sier Sejersted til NRK.

– Men jeg gjorde en god runde. Man finner alltid feil, men det ryker i bunnen. Det gjør at jeg ikke får nok fart på siste flate. Det var nære, men noen må ta den fjerdeplassen. Det var akkurat ikke nok til å smile.

Sejersted var knust etter mandagens utfor da han fikk en smell i kneet.

– Det var masse følelser. Jeg var ganske stolt over kjøringen på toppen, så hadde jeg ganske stor feil og så kjente jeg at jeg fikk en vridning. Går en halvtimes tid, og da kjenner jeg at det går greit. Jeg tok tester, gjorde litt styrketrening og kjørte super-G på morgenen i dag, forteller han.

Mistenker forholdene spilte inn

Etter hvert stekte sola mer, og NRKs ekspert Lars Elton Myhre mistenkte at det var en fordel for Mayer og sølvvinner Ryan Cochran Siegle.

– Det mistenkes at gliden kan ha blitt bedre med temperatur som øker og våtere snø, sa Myhre.

– Kilde med startnummer 13, 14 eller 15 tror jeg ville tatt gull.

For Kilde kjørte i utgangspunktet et meget godt løp, og havnet sekundet foran Alexis Pinturault, som ledet på det tidspunktet.

– Han kan ha gjort det helt, helt store nå, sa Myhre etter Kilde krysset målstreken.

Jansrud kjørte sin siste OL-konkurranse

Like fornøyd var nok ikke hans antatt største konkurrent, Marco Odermatt. Sveitseren var en av favorittene, men kjørte ut.

Før super-G-konkurransen var det usikkert hvilke norske som skulle stille fra start. Kjetil Jansrud kjente smerter i kneet før mandagens utfor og endte opp med å stå over konkurransen.

Jansrud valgte å kjøre, men det gikk ikke denne gangen for den tidligere OL-vinneren.

SISTE OL: Kjetil Jansrud har kjørt sitt siste OL-løp. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Han havnet til slutt tre sekunder bak ledelsen, og var med andre ord langt bak en god plassering.

– Det har vært en kamp å komme hit, men man ønsker å gjøre det helt store i mesterskap, så skuffelsen går på å ikke få det til. Det er kanskje den kjipeste opplevelsen man har som idrettsutøver – når man ønsker å få til noe, men så går det ikke helt etter planen, sier Jansrud til NRK.

Han mener at hodet vil mer enn kroppen nå om dagen.

– Jeg kjenner på en skuffelse, men jeg må prøve å være en realist oppi det hele. Skuffelsen går på at jeg gjerne ville gi gass. Jeg puttet alt av hjerte og hodet i dette i dag, og det er jeg fornøyd med. Det har vært en kamp å komme hit, sier 26-åringen.

Rasmus Windingstad fikk muligheten, til tross for at han ikke har kjørt super-G på tre år. Han ble også noen nummer for små, med tanke på et sterkt resultat.