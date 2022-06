– Ho var ein kattemjuk leopard på 27. Ho hadde bestemt seg, og kiosken var stengt. Det er unikt å sjå, ho ynskja verkeleg dette gullet her, seier ekspert Karoline Dyhre Breivang til Viasport 4 etter kampen.

Katrine Lunde må le når ho høyrer den skildringa.

– Det er godt det ser ut til at eg kan hoppe litt. Eg synest ikkje den spensten var så bra, men eg slengjer meg så godt eg kan, i alle fall, seier Lunde til NRK etter sigeren.

Den kommentaren kom etter at Lunde nærast kasta seg inn frå benken og nærast redda frå midtstreken, til full jubel og eufori frå ekspertar og kommentatorar.

Når hovudpersonen blir bede om å skildre den store prestasjonen, vel ho å stusse over vala til Györ.

– Urutinerte

Vipers kom nemleg under i første omgang, og det såg lenge ut til at Györ skulle dra i land sigeren.

Men så stengde Katrine Lunde målet ein lang periode, og i løpet av 8–9 minutt hadde Vipers snudd kampen til 13–10.

LEVERTE: Katrine Lunde leverte heilt avgjerande redningar i Vipers' finalesiger. Foto: Nikola Krstic / NTB

Då Lunde attpåtil kom inn frå benken og redda nærast frå midtstreken, var det ingen tvil om at buret var stengt.

– Kva tenkte du då det skjedde?

– Eg tykkjer Györ blir litt urutinerte. Eg tykkjer dei burde bruke tida litt betre. Men eg tek det med meg. Eg prøvde blokkere skotet så godt eg kunne og eg er glad for at dei skaut som dei gjorde, seier Lunde til NRK etter kampen.

Den erfarne keeperen er enormt stolt av laget, og seg sjølv.

Sigeren mot Györ er Lunde og Nora Mørk sin sjette tittel i karrieren. Dei er to av totalt fire som har klara den bragda.

– Eg er godt fornøgd. Det er jo fantastisk bra. Viss eg skal skryte litt av det, så er det ikkje mange som klarar det i Europa. Det er ekstremt bra, seier Lunde.

Marta Tomac kan ikkje gjere anna enn å skryte av lagvenninna si.

– Vi hadde ei dronning her i dag, seier Tomac til NRK.

MEDALJEJUBEL Vipers-spelarar med bevis på ny meisterskapstittel. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

– Fantastisk

Trenar Ole Gustav Gjekstad var naturleg nok ein svært glad mann etter sigeren.

– Det er fantastisk. Vi har vore i ein sesong der vi starta litt treigt og ikkje trudde vi hadde det internasjonale nivået inne. Og så er vi der med meisterliga-medaljen i gull, det er fantastisk.

– Det er utruleg korleis denne gjengen har stått på. Som forsvarande meistrar er det ikkje alltid lett å tenkje seg at ein skal hente medaljen igjen. Den reisa har vore utruleg morosam, med ein del skjær i sjøen undervegs, seier Gjekstad.

TRIUMFEN: Nora Mørk kan heve meisterligapokalen for sjette gong, den andre med Vipers Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Vendepunktet

Vipers kom tidleg under i finalekampen, og var på det meste tre mål bak sin ungarske motstandar, som hadde 15.000 på tribunane i ryggen.

Men Vipers' gode periode drygt midtveges i første omgang skulle avgjerda kampen. I andre omgang makta Vipers å halde unna for motstandaren, og vann ein klar siger.

Györ makta aldri å kome à jour, ikkje minst på grunn av fleire gode redningar av Lunde i viktige periodar mot slutten av kampen. Ho hadde ein redningsprosent på 28,5 prosent, med 12 av dei 42 skota ho fekk mot seg.

Utover i omgangen var ho også ute på spektakulære løpeturar for å redde mål som elles var ope.

Då Ana Debelic gav Vipers firemålsleiing for første gong fire minutt før slutt, var sigeren klar. Györ kunne ikkje lenger vinne, og Vipers var meister igjen.

– Dette er rimeleg ellevilt. Det er så vanvitig trykk her. Det var ein åttande spelar for Györ her, og det at dei klarar å slå dei på Györs heimebane, er ein vanvitig prestasjon, seier ho vidare.

Györ hadde tre norske spelarar på laget. Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Silje Solberg måtte finne seg i å tape framfor heimepublikummet.