– Jeg våkner på et rom hvor alt er hvitt og jeg har masse slanger på meg, for jeg var lagt i respirator. Da skjønte jeg at jeg var på sykehuset.

Erlend Slokvik beskriver opplevelsen av å våkne opp 8. desember.

NRK møter sportssjefen hos friidrettsforbundet på Ullevaal torsdag morgen. 24. februar – to måneder etter julaften – kan han endelig åpne kalendergaven.

Han har nemlig ikke vært på kontoret etter det som skjedde 7. desember. Han husker ikke hendelsen, men har fått den beskrevet. Og han lever med konsekvensene.

– Jeg var bare sammen med ungdommer, det var ingen voksne der, men de sa det så ut som jeg hadde kommet i ubalanse da jeg gikk på skøyter, og så har jeg bare gått helt rundt, og så er det ansiktet som har tatt hele trøkken. Så hadde jeg visst veldig store smerter, men jeg husker absolutt ingenting, sier Slokvik.

– Veldig bekymret for hjerneskade

Det er kanskje like greit at han ikke husker.

– De var veldig bekymret for hjerneskade i og med at jeg hadde så mange brudd og så store smerter. Det var derfor de måtte legge meg i respirator også, for jeg hadde kramper og var så urolig, sier han.

PÅ VEI TILBAKE: Erlend Slokvik kan nå jobbe litt på PC. Torsdag var han tilbake på kontoret for første gang etter ulykken. Foto: Artur do Carmo / NRK

Undersøkelsen viste at hjernen slapp unna med en kraftig hjernerystelse. Verre gikk det med ansiktet. For det ble, tabloid sagt, knust.

– Jeg har jo brudd i stort sett alle bein fra øyehulebeinet til kjevebeinet. Kinnbein og bihulebein. Helt inn til hjernehinna er det brudd, og for så vidt noen skader på nerver som går til tennene og litt sånt, forteller Slokvik.

Ulykken skjedde på en tirsdag. Søndag skulle det være EM i terrengløp.

– Jeg pratet med samboeren på telefon da jeg våknet dagen etter, og da mente jeg selv at jeg skulle reise til Dublin den helga. Men torsdag skjønte jeg at det ikke var aktuelt, sier han og smiler.

Hadde ikke lov til å se på TV

Det gikk bra med Norge i terreng-EM. Jakob Ingebrigtsen og Karoline Bjerkeli Grøvdal tok gull i seniorklassene. Norge tok bronse i juniorklassen for herrer.

ENDELIG GULL: I sportssjefens fravær tok Karoline Bjerkeli Grøvdal sitt første internasjonale mesterskapsgull på seniornivå. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Ingeborg Østgård og Abdullahi Dahir Rabi sørget for norske sølv i juniorklassene.

– Da lå jeg på sofaen og hørte på TV-sendinga. Jeg hadde ikke lov å se på TV. Men jeg må innrømme at jeg kikka bort på TV-en både da Karoline gikk i mål og da Jakob gikk i mål, sier Slokvik.

Hans egen vonde utgang av 2021 står i sterk kontrast til den sportslige suksessen utøverne hans opplevde.

Karsten Warholm satte verdensrekord på 400 meter hekk to ganger og vant OL-gull. Han ble også kåret til årets mannlige idrettsutøver i verden.

Jakob Ingebrigtsen tok OL-gull på 1500 meter, satte europarekord på 1500 og 5000 meter, tok to gull i innendørs-EM og gull i terreng-EM.

I U20-EM ble det gull til Ingeborg Østgård (1500 meter) og Andrea Roth (4000 meter hekk), mens Ina Halle Haugen tok bronse på 3000 meter og Håvard Bentdal Ingvaldsen bronse på 400 meter.

– Statistisk sett er det vel det beste året norsk friidrett har hatt nesten. Så det er klart at det har vært fantastisk, gøy og det er en utrolig generasjon på vei opp nå, oppsummerer Slokvik.

BUNDET TIL SOFAEN: Erlend Slokvik kunne ikke se på TV under EM i terrengløp, men fikk til gjengjeld trøst av kattene. Foto: Privat

– Formen ganske dårlig

2022 er også et stor friidrettsår, der Jakob Ingebrigtsen har slått an tonen med verdensrekorden på 1500 meter innendørs.

Senere i mars er det innendørs-VM i Beograd. I sommer er det både VM i Eugene og EM i München.

Erlend Slokvik har det travelt med å komme i gang med planleggingen. Kunsten er å ikke skynde seg for mye. For han er ikke tilbake der han var.

– Formen er fortsatt ganske dårlig. Jeg kan ikke løfte noe tungt eller presse meg. Men det går jo greit, altså. Jeg kan prate i telefonen og se på TV litt og jobbe litt på PC, så det går absolutt framover, sier han.

Slokvik understreker at de viktigste arbeidsoppgavene har blitt ivaretatt av andre på forbundskontoret.

– Utrolig at du skal få så store skader

Det er uansett ikke det kortsiktige perspektivet han er mest opptatt av.

OVERRASKET: Erlend Slokvik skjønner fortsatt ikke hvordan han kunne bli så hardt skadet av et fall på isen. Foto: Artur do Carmo / NRK

– På kort sikt er det ganske enkelt, for utøverne er veldig motiverte og veldig sultne og en veldig driv i organisasjonen. Det som er utfordrende er å sette av nok tid til de som kommer etter, få nok ressurser til å ta seg av dem som skal bli stjernene i 24 og 28, sier han, og minner om den forrige storhetstiden i norsk friidrett.

– Man hadde en storhetstid på 90-tallet som man ikke klarte å følge opp. Det er utfordringen. Ikke å prestere nå, sier Slokvik.

Slokvik er glad for at ulykken ikke var verre enn at han er på vei tilbake. Samtidig er han forundret over at det gikk så galt som det gjorde.

– Det er jo utrolig at du skal få så store skader bare av å falle på skøyteisen, egentlig. Det hadde jeg aldri trodd. Men ut fra det jeg har hørt fra legen, så har jeg vært heldig, i og med at jeg fikk så mange brudd og så kraftig slag.